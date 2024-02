Volley A2/F: Una super Zanette castiga un buon Puma; La Futura Busto Arsizio supera la Lpm Bam Mondovì per 3-1

Il Puma rimanda ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria nella Pool Promozione. La Lpm Bam Mondovì, pur disputando una buona partita, è uscita sconfitta per 3-1 dal confronto in casa della Futura Giovani Busto Arsizio. Le Pumine hanno lottato, ma hanno finito per pagare qualche imprecisione di troppo soprattutto in fase realizzativa, dove Clara Decortes (15) e Kristin Lux (12) sono state ben arginate dalla difesa lombarda. Puma che a quel punto ha cercato di sfruttare le fast di Riparbelli e Farina, che hanno risposto alle chiamate di Allasia, ma questo non è bastato per uscire dal PalaBorsani di Castellanza con almeno un punto.

La Futura ha trovato nella ex pumina Elisa Zanette (27) la vera trascinatrice, anche quando le Cocche hanno dovuto rinunciare a Lea Cvetnic, uscita dal campo nel primo set per una distorsione alla caviglia. Per il resto la squadra di Amadio ha avuto il merito di saper superare i momenti di difficoltà giunti nel corso del match. Nelle Cocche ottima prestazione anche per Conceicao e per Sofia Rebora, altra ex dell'incontro come Viola Tonello. Per la Futura di Amadio la rincorsa alla capolista Perugia continua.

PRIMO SET: partenza aggressiva della Futura, che sfruttando il buon servizio di Lea Cvetnic mette in cascina i primi tre punti del match. Continua la pressione delle bustocche e la Futura si porta sul 7-2. Arriva la reazione delle Pumine, che conquistano un break di 3 punti, 9-7. Le Cocche tornano a spingere e dopo il primo tempo vincente di Sofia Rebora si arriva sul 14-10. Time-out chiesto da coach Basso. Si rientra in campo e Alice Farina si fa rispettare a muro, 14-13. Il servizio di Zanette mette in difficoltà la ricezione monregalese e la Futura vola sul 18-13. Nuovo time-out chiesto dal Puma. Sul 19-16 paura in campo per una scivolata di Lea Cvetnic con conseguente distorsione alla caviglia. La schiacciatrice di Busto è costretta a uscire dal campo per ricevere le cure del caso. Le padrone di casa continuano a sfruttare la potenza al servizio e si avvicinano alla conquista del set andando sul 22-16. Al termine di un'azione lunga e combattuta arriva il punto di Viola Tonello, che chiude il primo set sul 25-19.

SECONDO SET: la Futura riparte di slancio e si porta subito sul 3-0. Break per le pumine, che si portano a una sola lunghezza dalle avversarie, 5-4. Il muro di Riparbelli rimette in equilibrio il punteggio. Time-out chiesto da Amadio sul 6-7. Zanette alza i giri del suo motore e il punteggio torna in parità. Nuovo vantaggio monregalese. Controsorpasso Futura, anche grazie all'ace di Pomili. Il risultato torna in equilibrio sul 15-15. Ace per Kristin Lux. Time-out chiesto da Amadio sul 15-17. Qualche problema di ricezione anche per le cocche e la Lpm allunga a +4 sul 16-20. Riparbelli è inarrestabile e la Lpm si guadagna cinque set-ball sul 19-25. Al secondo tentativo arriva la fast vincente di Alice Farina per il definitivo 20-25.

TERZO SET: Busto prova a ripartire e si porta subito sul 4-0. La reazione delle pumine non si fa attendere e dopo l'attacco vincente di Lux si arriva sul 4-3. Nuovo break per le Cocche, 7-3. Il nastro aiuta Allasia alla conquista di un ace. Le squadre tornano in parità sul punteggio di 8-8. Vantaggio monregalese sul 9-11, ma le pumine vengono subito riprese. Zanette sempre insidiosa in attacco e la Futura va a condurre sul 16-14. Per l'ex opposto monregalese arriva anche un ace. Time-out chiesto da coach Claudio Basso sul 18-15. Si torna in campo e la Lpm guadagna due punti. Questa volta è coach Amadio a ricorrere al time-out. Decortes viene bloccata dal muro della Futura e sul 21-17 coach Basso si gioca il secondo time-out a disposizione. Viola Tonello conquista il punto del 23-20. Poco dopo la Futura chiude i conti sul 25-21.

QUARTO SET: avvio equilibrato, 2-2. Ancora un muro di Sofia Rebora e Futura sul 4-2. Le padrone di casa riescono a mantenere un cospicuo vantaggio, 10-6. Time-out chiesto da Claudio Basso sul 12-6. Le pumine rosicchiano due lunghezze. Nuova accelerata per le padrone di casa, che volano sul 18-13. Time-out chiesto dalla panchina monregalese. Le Pumine non mollano e dopo l'attacco di Grigolo si arriva sul 19-17. Time-out chiesto da coach Amadio. Elisa Zanette continua a dettare legge sottorete e sul 24-19 arrivano cinque match-ball. L'errore in attacco di Clara Decortes pone fine al match sul 25-19.