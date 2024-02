Volley maschile A3: Savigliano cala nel finale, Bologna passa al tie-break

Non riesce il riscatto al Monge-Gerbaudo Savigliano, che incassa il terzo ko consecutivo, il secondo di fila in casa, cedendo al tie-break contro la Geetit Bologna.

La cronaca del match

Nel 19° turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, i biancoblu si presentano alla sfida con tanti acciacchi: out Calcagno e, soprattutto, Galaverna, Van de Kamp e Brugiafreddo compongono un pacchetto di schiacciatori fortemente incerottato.

Sul campo, parte meglio Bologna, che approfitta delle difficoltà in ricezione dei padroni di casa per indirizzare e poi vincere il primo set. La riscossa saviglianese inizia nel secondo: il Monge-Gerbaudo migliora in tutti i fondamentali e vince i due parziali successivi. La svolta bolognese passa, invece, dallo stabile inserimento nel sestetto di Maletti, che di fatto cambia il rendimento della squadra. Gli emiliani vincono agevolmente il quarto, con i ragazzi di Simeon in evidente calo fisico, e poi indirizzano subito il tie-break, portandolo a casa.

I sestetti iniziali

Coach Lorenzo Simeon conferma il sestetto iniziale visto contro Sarroch: Galaverna è ancora out per un problema al tallone e al suo posto c’è sempre Brugiafreddo, che con Van de Kamp compone il pacchetto di schiacciatori. Confermati gli altri: diagonale Pistolesi-Rossato, Dutto e Rainero centrali, liberi alternati Gallo e Rabbia.Guarnieri risponde con la diagonale Sitti-Listanskis, Baciocco e Sacripanti in posto 4, Aprile e Giampietri al centro. Libero Brunetti.

Primo set

Le scorie degli ultimi due ko si fanno sentire in casa Savigliano, che va subito sotto 1-5. È un divario che resta a lungo pressoché intatto, con i biancoblu che rientrano solo una volta sul 6-7. A costare cara è la ricezione, spesso imprecisa sulle palle corte. Bologna guadagna un buon margine, fino a un significativo 18-24. Lì, il Monge-Gerbaudo ha un piccolo sussulto, grazie soprattutto al buon servizio di Brugiafreddo, ma Guarnieri si gioca bene il time-out: al rientro Sitti sceglie il primo tempo di Giampietri che chiude i conti 21-25.

Secondo set

L’inerzia con cui si era chiuso il primo parziale si conferma anche ad inizio secondo: Savigliano parte forte e indirizza la contesa. Un “murone” di Pistolesi fa 9-5 e Guarnieri ferma il gioco, ma la ricezione ospite patisce il servizio di Dutto, che porta altri due punti ai piemontesi, con Rainero e Rossato (11-5). La risposta emiliana, però, passa, immediata, dal servizio di Baciocco, che mette in difficoltà la ricezione di casa e consente al Geetit di rientrare fino all’11-10. Time-out Simeon, ma Bologna ora è in fiducia: due punti consecutivi di Sacripanti e due attacchi out di Van de Kamp e Rossato valgono sorpasso e allungo. Sul 12-15 Simeon ferma ancora il gioco. Gli ospiti mantengono il +3 fino al 20-23, quando Savigliano trova due punti consecutivi e prova a rifarsi sotto proprio al fotofinish. Guarnieri ferma il gioco sul 22-23. La battuta di Brugiafreddo fa male: ace e poi free-ball che Van de Kamp mette a terra. Bologna annulla il set-point e si va ai vantaggi, che Savigliano vince subito con due muri consecutivi. 26-24 e 1-1.

Terzo set

Savigliano parte ancora meglio e prova subito a indirizzare il parziale, con una ricezione più fluida e un attacco più vario nelle soluzioni (12-7). Un muro di capitan Dutto scava un solco significativo: 19-12 e time-out bolognese. Gli ultimi punti sono una guerra di nervi tra i due tecnici, che si giocano tutti i time-out a disposizione, ma il margine di vantaggio piemontese è troppo ampio. Il punto decisivo è un muro di Brugiafreddo: 25-17 e sorpasso biancoblu.

Quarto set

Guarnieri lascia in campo dall’inizio Maletti, che aveva concluso il parziale precedente. Proprio lui trova l’ace che consente agli ospiti di provare il primo allungo: 2-5. Sempre un servizio vincente, questa volta di Sacripanti, porta Bologna a doppiare i padroni di casa: 5-10 e time-out Simeon. Savigliano ci prova, ma non riesce a rientrare e i bianchi ospiti allungano ancora fino al 10-17. Simeon ferma nuovamente il gioco e al rientro in campo propone Carlevaris per Pistolesi in regia. Sacripanti mura Rossato per l’11-20 e Simeon inserisce anche Turkaj per il suo opposto, intravedendo l’ipotesi tie-break. Un primo tempo di Aprile vale sei palle-set per gli emiliani. Il Monge-Gerbaudo ne annulla due ma, dopo il time-out di Guarnieri, Turkaj spara fuori al servizio: 20-25 e si va al tie-break.

Quinto set

Simeon riparte con il sestetto di inizio gara, ma Bologna parte meglio: 1-3, poi 3-3, quindi nuovamente 3-6, con time-out piemontese. Si va al cambio campo dopo l’ace di Maletti: 4-8. Due muri consecutivi, di Rainero e Pistolesi, consentono a Savigliano di rientrare: 7-8 e time-out Guarnieri. La Geetit, però, viene graziata dall’attacco del possibile pari di Brugiafreddo, che termina out e poi con il primo tempo di Giampietri si riporta a +3. Simeon ferma ancora il gioco (8-11). Attimi di apprensione per Van de Kamp, che resta a terra sotto rete ma poi si rialza. Subito dopo Omaggi trova l’ace che regala quattro match-point ai suoi. Proprio l’olandese annulla il primo, ma Maletti chiude la contesa. 11-15 e vittoria Bologna.

Le dichiarazioni.

Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato Marco Maletti.

Nel post-gara, coach Simeon commenta così: “Un calo in una stagione è fisiologico. Oggi ci prendiamo questo punto che è comunque segnale che la squadra c’è, e da qui ripartiamo. Gli acciacchi? Li hanno avuti e li hanno tutti, quindi non possono essere un alibi”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Geetit Bologna 2-3

Parziali: 21-25, 26-24, 25-17, 11-15

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 4, Rossato 28, Brugiafreddo 15, Van de Kamp 17, Dutto 5, Rainero 6, Gallo (L1), Rabbia (L2); Turkaj, Carlevaris; N. E. Quaranta. All. Simeon.

Geetit Bologna: Sitti 4, Listanskis 16, Baciocco 12, Sacripanti 19, Aprile 7, Giampietri 10, Brunetti (L1); Maletti 11, Omaggi 1, Ronchi, Minelli, Donati (L2); N. E. Serenari. All. Guarnieri.

Durata set: 27’, 28’, 25’, 27’, 18’