Al Teatro Sociale di Alba in scena lo spettacolo ”Il figlio”

Sul palco del Teatro sociale di Alba, per la rassegna di Prosa, va in scena lo spettacolo “Il figlio”. Mercoledì 7 febbraio 2024, alle ore 21:00, Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno e Marta Gastini faranno riflettere il pubblico sul delicato rapporto tra genitori e figli adolescenti.





Al centro della vicenda una dolorosa e difficile incomprensione generazionale sorta all’interno del nucleo familiare. Nicola frequenta l’ultima classe del liceo, ma la madre Anna si accorge che da alcuni mesi non frequenta più la scuola e sospetta una depressione adolescenziale. Suo padre Piero ha appena avuto un altro figlio con la sua nuova compagna Sofia, ma quando viene avvertito dalla ex moglie del disagio del figlio, parla con Nicola e si dà da fare per fargli ritrovare il gusto di vivere.





La pièce, tratta da un testo di Florian Zeller, si caratterizza per le implicazioni umane e sociali, il tessuto di emozioni trattate, la bellezza del linguaggio e la capacità di introspezione.

Biglietti ancora disponibili alla biglietteria del Teatro, in piazza Vittorio Veneto n. 3, aperta tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e due ore prima dall’inizio della recita. I biglietti sono inoltre acquistabili anche online su www.ticket.it e presso la Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.





Per eventuali informazioni si può contattare la biglietteria del Teatro al numero 0173292470-472.