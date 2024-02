De Ketelaere trascina l’Atalanta, Lazio battuta 3-1

BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta domina lo scontro diretto con la Lazio e rafforza il quarto posto in classifica. Al Gewiss Stadium i nerazzurri vincono 3-1 grazie alla rete di Pasalic e alla doppietta di De Ketelaere (con un gol dagli undici metri); inutile il "colpo" di Immobile dal dischetto a pochi minuti dal termine. Dodicesimo successo in stagione, ora la banda di Gasperini sogna il ritorno in Champions League; nel prossimo turno ci sarà la trasferta a Genova contro il Grifone. La Lazio, ferma in ottava posizione, a pari punti (34) con la Fiorentina, incassa l'ottavo ko in campionato: col Cagliari servirà un'altra svolta per risalire la china. I padroni di casa hanno alzato i ritmi sin dai primi istanti di gioco, la Lazio invece ha accusato l'inizio dei bergamaschi: la prima occasione è arrivata sul colpo di testa di Kolasinac, al 16' ci ha pensato invece Pasalic - con una girata da vero attaccante - a superare Provedel. Il gol non ha scosso i biancocelesti, praticamente incapaci di reagire. L'Atalanta, invece, ha sfruttato la fisicità nel duello uomo contro uomo. A due minuti dal termine del primo tempo Guida ha assegnato un calcio di rigore ai nerazzurri per un fallo di mano di Marusic in area di rigore, dal dischetto De Ketelaere ha spiazzato il portiere biancoceleste. Nella ripresa ci si attendeva una reazione da parte degli ospiti, ma l'Atalanta è riuscita a gestire senza forzare il ritmo: al 31' De Ketelaere, dopo un'azione personale, ha trovato il 3-0 e la doppietta personale sorprendendo Provedel sul primo palo. La terza rete ha demoralizzato i capitolini, nemmeno il calcio di rigore trasformato da Immobile ha riaperto una partita già chiusa. Nei quattro minuti di recupero i nerazzurri hanno amministrato il vantaggio: Gasperini ha concesso la standing ovation a De Ketelaere, in campo anche Mendicino per l'esordio in Serie A.- foto Image - (ITALPRESS).