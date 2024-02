A Saluzzo il viceministro Leo illustra la riforma fiscale del governo Meloni

Venerdì 9 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, onorevole professor Maurizio Leo, è a Saluzzo per il convegno “La riforma fiscale”, dove illustrerà il progetto di riforma fiscale del Governo di Giorgia Meloni.



Il convegno si tiene a Saluzzo presso il Centro Congressi Monastero della Stella, piazza Trinità 4.



Modera il Presidente del Gruppo Consiliare a Palazzo Lascaris e vice-coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni, che illustra l’iniziativa: «Sarà un’occasione di straordinario interesse per poter ascoltare direttamente dal professor Leo, l’esponente di governo con la delega al fisco e che li ha messi a punto, i contenuti della riforma fiscale del Governo di Giorgia Meloni contenuti nella legge finanziaria 2024, a partire dai nuovi scaglioni Irpef semplificati, le detrazioni e i diversi provvedimenti volti a ridurre la pressione fiscale per i lavoratori con redditi medio-bassi. E più in generale le linee d’intervento del Governo Meloni volte a snellire, ammodernare e cambiare in senso positivo il sistema tributario della nostra nazione».



Sono stati invitati i rappresentanti degli ordini professionali.