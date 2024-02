Chiuse le iscrizioni al corso di agricoltura organizzato dal Comune di Cuneo

Sono esauriti i posti disponibili per partecipare al corso di agricoltura "La cultura/coltura del verde". Ben 185 le persone che si sono iscritte nelle scorse settimane. Piuttosto eterogenea la composizione anagrafica della “classe”: da giovani, alle prime armi con vanga e rastrello, a pensionati che coltivano l’orto da decenni.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cuneo, prenderà il via nella serata di giovedì 8 febbraio nell’Aula Magna dell’Università, in via Ferraris di Celle. Il corso comprende dieci appuntamenti in aula, oltre a un’uscita presso un frutteto del circondario e a una visita guidata al centro di ricerca AGRION di Manta. Tutte le lezioni saranno tenute da personale altamente qualificato (agronomi, tecnici agrari, esperti di vari settori, dalla botanica all’apicoltura). La conclusione è prevista nella seconda metà di aprile.

Conclamato il successo del corso, giunto oramai alla 33esima edizione. L’intenzione del Comune è di riproporlo nel 2025, di modo da consentire la partecipazione a coloro che quest’anno non sono riusciti ad iscriversi in tempo utile.