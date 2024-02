Da Guarene a Entracque, sono tredici i paesi "bandiera arancione" della Granda

Sono state assegnate ieri, domenica 4 febbraio, dal Touring Club Italiano, le 283 Bandiere Arancioni ai comuni meritevoli. La cerimonia, inclusa nell’ambito della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) ha visto premiare 39 località piemontesi, regione superata solo dalla Toscana che ne ha 43.

In provincia di Cuneo tutti riconfermati i 13 comuni che possono fregiarsi di tale vessillo. Sono: Barolo, Bene Vagienna, Bergolo, Cherasco, Chiusa di Pesio, Entracque, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Limone Piemonte, Monforte d’Alba, Neive e Revello.

Molto vicine ai nostri confini provinciali ci sono anche Castagnole delle Lanze (AT), Canelli (AT) e Avigliana (TO).

A ritirare la Bandiera Arancione di Guarene, riconfermata per il triennio 2024-2027, c’erano il sindaco Simone Manzone e il vicesindaco Mattia Artusio. Il primo cittadino è anche intervenuto in assemblea, su invito del Touring, per presentare Guarene come modello di accoglienza turistica, offerta culturale e sostenibilità:

“È stato un grande onore ricevere la riconferma della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano ed essere chiamato come relatore alla conferenza di presentazione. Ho presentato Guarene come un paese che ha sempre creduto e investito in promozione turistica del territorio, entrando in rete con altri comuni d’Italia per fare sistema e strategia collettiva. Ricevere questi riconoscimenti e questi inviti ci dimostra che siamo punto di riferimento e modello di territorio. Grazie a tutti quanti hanno contribuito ad arrivare a questo risultato!”.

La sindaca di La Morra Marialuisa Ascheri non è potuta intervenire, ma ci tiene moltissimo al riconoscimento: “Si tratta di una significativa riconferma anche per il comune di La Morra che ha nuovamente ottenuto il marchio turistico ambientale e ringrazio il Touring Club per il supporto e i servizi che offre”.

Anche il sindaco di Monforte d’Alba Livio Genesio ha ritirato personalmente il premio: “È stato un grande onore rappresentare Monforte d'Alba tra 283 comuni d'Italia premiati per la qualità dell'accoglienza turistica, culturale e del territorio. Grazie alla nostra comunità, che ha contribuito alla riconferma di essere Comune Bandiera Arancione”.

Molti altri primi cittadini cuneesi sono riusciti a partecipare alla cerimonia milanese.

La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai Comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità.

Le 283 Bandiere Arancioni assegnate oggi rappresentano l’8% delle oltre 3.500 candidature analizzate dal Touring Club Italiano negli ultimi 25 anni. Di queste, il 18% è riuscito comunque a conquistare la certificazione, dopo aver intrapreso un percorso di crescita e aumento della qualità dell’offerta suggerito dai piani di miglioramento studiati ad hoc dal Touring Club Italiano e redatti per vari comuni candidati.

Secondo i dati emersi dall’analisi del 2023, infatti, il 67% dei Comuni Bandiera Arancione ha registrato un punteggio più alto rispetto a quello del 2020.