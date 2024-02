Enzo Desco lascia la guida degli Alpini di Martiniana Po, dopo 17 anni

Dopo 17 anni da capogruppo degli alpini di Martiniana Po, Enzo Desco ha rassegnato, lo scorso 31 gennaio, le dimissioni.

Il nuovo capogruppo è Fabio Ghirelli, eletto sabato 3 febbraio nella sede del paese della valle Po.

“Desidero ringraziare i vari direttivi che negli anni si sono susseguiti ed hanno collaborato con me – ha detto Desco -. Un ringraziamento particolare va a tutti i soci del gruppo per la fiducia e la stima che avete avuto e dimostrato nei miei confronti. Un ricordo particolare va anche a tutti i soci del gruppo che in questo lasso di tempo sono ‘andati avanti’.

Mi fa piacere che sia un giovane a raccogliere il testimone. Cercherò comunque di collaborare, per quanto possibile e richiestomi, con il gruppo per il bene del sodalizio martinianese che tra qualche mese compirà 90 di fondazione”.

Desco, che rimane comunque iscritto al gruppo di Martiniana Po, attualmente è presidente facente funzione del Sezione Ana (Associazione nazionale alpini) di Saluzzo che comprende 44 gruppi su un territorio esteso dalle valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita fino alla pianura Saluzzese e conta 3200 soci.

Il prossimo sabato 16 marzo sono in programma le elezioni del presidente e del direttivo sezionale dell’Ana Saluzzo formato dal presidente e 26 membri di cui 20 consiglieri, 3 revisori dei conti e 3 membri della giunta di scrutinio.