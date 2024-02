Il Moro e la sua Corte in “tour” per scuole e case di riposo del Monregalese con eventi dedicati all'inclusività

Il carnevale è di tutti. Forse nessun altro evento come questo riesce a unire le persone, le generazioni, nell'inesauribile voglia di allegria e di sorrisi.

Il Carlevé 'd Mondvì, da sempre, nei suoi appuntamenti ha sempre una grande attenzione verso questo aspetto, tanto da dedicare ampio spazio nel suo programma ad appuntamenti specifici che sappiano veramente coinvolgere tutti. Un vero e proprio “ruolo sociale”, per l'evento, con l'organizzazione, il Moro e la sua Corte che non fanno mai mancare il loro apporto.

In particolare, sono tre gli eventi ormai tradizionali (tutti ad ingresso gratuito), che si terranno nel “quartier generale delle feste del Carlevé”, ossia la Cà del Moro, che in questa edizione 2024 torna al Dancing Christ, in via Tanaro:

il Carnevale Inclusivo , che coinvolge i Centri diurni del Monregalese in un pomeriggio di musica ed animazione assieme alla Corte del Moro: una giornata differente che lascia segni e ricordi indelebili nei cuori di tutti, non solo degli ospiti. L'evento si terrà alla Cà del Moro- Christ mercoledì 7 febbraio a partire dalle ore 15;

il Carnevale Senior, che rende protagonisti i Centri di incontro anziani della città. Musica ed animazione con la Corte del Moro per chi ha esperienza e memoria storica di tanti carnevali, ma che non disdegna di lanciarsi in pista in vorticose danze sulle note del "liscio". L'evento si terrà alla Cà del Moro-Christ venerdì 9 febbraio a partire dalle ore 15

il Carnevale dei bambini, in cui i piccoli sono protagonisti assoluti di una grande e coloratissima festa in maschera con animazione e gelati offerti dal Bar Gelateria Lurisia, in compagnia del Moro e della sua Corte. L'appuntamento è per sabato 10 febbraio alla Cà del Moro-Christ, a partire dalle ore 15

Dal 5 al 12 febbraio, come da tradizione il Moro e la sua Corte saranno in “tour” per scuole e case di riposo del Monregalese. Ecco il programma:

Lunedì 5 febbraio 2024