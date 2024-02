Il sindaco di Fossano alla partenza dei trattori diretti a Torino per una grande manifestazione

Sono partiti anche dalla Granda, stamattina, gli agricoltori che aderiscono alle manifestazioni di protesta che, da settimane, stanno interessando l'Italia e altri Paesi, contro le politiche comunitarie.

Oggi la manifestazione è in programma a Torino, raggiunta da numerosi agricoltori e allevatori della Granda, a bordo dei loro trattori. A Fossano, davanti al bar Tom, il ritrovo di un gruppo, proveniente dall'area monregalese e poi diretto nel capoluogo regionale lungo la Strada Reale.

Non ha voluto far mancare il proprio saluto e, ancor più, il proprio sostegno, il sindaco di Fossano Dario Tallone, che ha espresso solidarietà al movimento, considerandone corrette e legittime le istanze e le rivendicazioni. "Ho voluto essere lì per dire che sono con loro. Non solo io, ma tutta la cittadinanza che rappresento", ha commentato.