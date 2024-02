In Valle Maira doppio appuntamento sull’uso dello smartphone nelle residenze per anziani

Martedì 23 gennaio e martedì 6 febbraio 2024 alle ore 10, l’Ats Val Maira Insieme propone a tutta la comunità due incontri formativi sull’uso dello smartphone, nell’ambito del progetto “Invecchiamento attivo nella Valle Maira”. Gli appuntamenti si svolgeranno, con la presenza online del relatore, in contemporanea presso i saloni delle residenze “Opere Pie Droneresi” di Dronero (piazza XX Settembre 19/A), “Ospedale San Camillo” di Dronero (via XXIV Maggio 3), “Don Grassino” di San Damiano Macra (via Don Grassino 12) e “Alessandro Riberi” di Stroppo (via Nazionale 30). È possibile partecipare gratuitamente e senza prenotazione, recandosi presso uno dei saloni delle strutture. Per informazioni rivolgersi a Lorena Lotario della Coop. Soc. G.E.S.A.C al numero di telefono 333/8101869.

“Con questo nuovo appuntamento – spiegano i rappresentanti dell’ATS “Val Maira insieme” e delle case di riposo – continuano le nostre proposte per migliorare la qualità della vita e la crescita personale degli anziani. Un’altra occasione per portare avanti questo progetto ci è stata data con la donazione ricevuta dal Comune di Villar San Costanzo e dalla Podistica Valle Grana in occasione la camminata e corsa non competitiva ‘Prim de genè bugia i pè’. Grazie alla cifra ricevuta, saranno organizzate nuove attività di animazione a beneficio degli ospiti delle case di riposo”.