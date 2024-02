La Polizia di Frontiera saluta il Sostituto Commissario Torricelli Antonio

In pensione dopo 38 anni di servizio nella Polizia di Stato: prima presso la Polizia Ferroviaria di Cuneo come Comandante poi presso il Settore della Polizia di Frontiera di Limone Piemonte con l' incarico di Vice Comandante del Posto di Polizia di Frontiera Aerea presso l'aeroporto di Levaldigi. Il Sostituto Commissario Torricelli in Polizia dal 1986, nella sua lunga carriera ha svolto svariati servizi dalle scorte sui treni, alla complessa attività di Polizia Giudiziaria in ambito ferroviario e dal 2014, trasferito alla Polizia di Frontiera Aerea di Levaldigi, ha coordinato, quale Vice Comandante, i delicati servizi di sicurezza aeroportuale e dei controlli di frontiera in occasione dei voli Extraschengen.

Grande manifestazione di affetto alla cerimonia di saluto alla quale è intervenuto il dirigente del Settore di Limone e Ventimiglia, dr. Martino Santacroce, il dr. Pietro Sebastiano Conti Papuzza in rappresentanza della I A Zona di Frontiera di Torino, il Comandante del Posto di Polizia aeroportuale di Levaldigi Sost. Commissario Coord. Tiziana Prin e tutti i colleghi della Polizia di Frontiera con i quali ha collaborato.

Il Dirigente del Settore, nel consegnare la targa ricordo, ha rivolto al Sostituto Commissario un pubblico saluto elogiando il suo spirito di servizio, la professionalità e l'entusiasmo, fino all'ultimo giorno di servizio, che hanno sempre caratterizzato il suo lavoro nella Polizia di Stato.

Visibilmente commosso il neo pensionato ha ringraziato tutti i colleghi intervenuti alla cerimonia con i quali ha condiviso esperienze lavorative diverse e ai quali ha voluto esprimere il suo personale ringraziamento per la collaborazione fornitagli . Ulteriori ringraziamenti sono stati rivolti a tutti gli Enti aeroportuali con i quali ha collaborato nella gestione della sicurezza aeroportuale.