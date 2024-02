Oltre 120 aziende, anche straniere, al workshop dell'Istituto di Istruzione Superiore "Vallauri" di Fossano

Grande successo per il workshop 2024 al Vallauri: più di 120 aziende, provenienti da tutto il territorio, hanno chiesto di partecipare. Aziende innovative in particolare dall’albese, dal braidese, dal saluzzese, dal monregalese e dalla cintura torinese.

Per la prima volta c’erano anche aziende straniere.



È una straordinaria occasione per stabilire un contatto significativo tra l’azienda e i futuri tecnici che si diplomeranno al Vallauri.

Ogni azienda ha incontrato, in aule predisposte per l’occasione, gli studenti interessati - per settore e per territorio - ed ha raccontato di che cosa si occupa e quali sono i suoi progetti innovativi futuri. A seguire sono stati gli studenti a presentarsi e a rappresentare agli imprenditori le loro aspirazioni, i loro punti di forza e la loro promessa di futuro.



I lavori sono stati introdotti dal preside Paolo Cortese nella riunione plenaria in aula magna.

Ha ringraziato le aziende per la fiducia che continuano negli anni a tributare al Vallauri, volendo assumere i suoi studenti.

Un momento significativo è stato l’incontro successivo con gli imprenditori che sono stati ex allievi del Vallauri e oggi affermati manager dell’innovazione tecnologica in Provincia. Alcuni hanno voluto salutare gli ex professori ed esprimere loro gratitudine ed affettuosa riconoscenza.

Un momento molto partecipato.

L’Amministratore delegato della Maina Panettoni, dottor Marco Brandani, presente all’evento ci ha dichiarato:

“Partecipare all’evento organizzato dal Vallauri è stata un’esperienza unica. Il vedere così tanti colleghi imprenditori presenti e soprattutto tanti ragazze e ragazzi attenti interessati composti ed educati mi fa pensare che forse siamo sulla strada giusta. Un territorio che evolve, che si prepara al futuro formando giovani consapevoli che crescere significa impegno dedizione e come dice il loro Preside tanto lavoro di “zappa”. Sono autenticamente orgoglioso di sentirmi parte di questa “Comunità” La nostra azienda non potrà che beneficiare di tutto ciò”.