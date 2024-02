Tettoia Vinaj, la società condannata dal Tribunale: dovrà pagare (solo) le spese legali e lasciare i locali

La giudice Chiara Martello del Tribunale di Cuneo ha emesso la sentenza di 1° grado in merito al contenzioso giudiziario instaurato dal Comune di Cuneo nei confronti della società "Tettoia Vinaj s.r.l.".

Una vicenda iniziata nel 2015, data dalla quale il Comune di Cuneo ha chiesto la corresponsione dei canoni di gestione. Solo a giugno del 2021 il Comune aveva finalmente avviato il contenzioso nelle sedi legali.

La sentenza riconosce la grave inadempienza da parte della «Tettoia Vinaj s.r.l.» nei confronti del Comune di Cuneo e accoglie la richiesta avanzata dal Comune stesso, disponendo la risoluzione del contratto con la società in questione e la restituzione dell’immobile, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

Il prossimo passo, quindi, sarà quello di giungere alla riscossione del dovuto, una cifra che, dal 2015, è cresciuta fino a raggiungere la cifra di 938 mila euro.

Così la sindaca Patrizia Manassero: “In coerenza alla scelta di trasparenza, abbiamo voluto presentare subito ai capigruppo la sentenza, non appena ne abbiamo avuto notizia. L’esito dell’iter processuale è molto positivo perché la sentenza accoglie le richieste avanzate dl Comune e sgombera il campo da ogni dubbio o sospetto nei confronti dell’operato dell’Amministrazione. La sentenza riconosce la colpa della Società e risponde all’esigenza di tornare in possesso del bene in modo da poter intraprendere un percorso nuovo. La nostra preoccupazione è di continuare a difendere l’interesse collettivo rispetto a quella porzione di città e al nostro bilancio. È ben chiaro che la Società Baladin ha sempre pagato alla società «Tettoia Vinaj s.r.l.» i canoni di locazione. Forti di quanto attestato nella sentenza, ora i nostri uffici insieme ai legali lavoreranno per dipanare i passaggi che si renderanno necessari per proseguire nel cammino verso la definitiva soluzione di questa annosa vicenda”.

Per ottenere, quindi, l'importante cifra, sulla quale, ormai da tempo, si discute in sede di consiglio comunale.

Elio Parola, cotitolare di Baladin, società che occupa gli spazi come subaffittuario di Tettoia Vinaj srl, commenta: "Per noi al momento non cambia nulla. Stiamo ad aspettare le eventuali comunicazioni di Comune o Tribunale. Noi abbiamo sempre pagato i canoni alla società e siamo sempre stati estranei alla vicenda".