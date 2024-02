Tribunale Civile di Cuneo: Roberta Bonaudi è la nuova presidente di sezione

Un nuovo magistrato stamattina, lunedì 5 febbraio, ha prestato giuramento di fronte al presidente del tribunale di Cuneo Paolo Demarchi e al procuratore capo Onelio Dodero. Nominata nell'ottobre scorso dal Csm, la dottoressa Roberta Bonaudi andrà a ricoprire il ruolo, rimasto vacante dopo il traferimento del dott. Alberto Tetamo alla Corte d'Appello di Torino, di presidente di sezione civile del tribunale di Cuneo.

A Cuneo il nuovo magistrato è di casa: per molti anni ha ricoperto la funzione di giudice civile nel palazzo di giustizia di Piazza Galimberti prima che si trasferisse nei locali di Via Bonelli, per poi scegliere come destinazione successiva il Bruno Caccia di Torino.