Cose da sapere prima dell’acquisto della tua prossima auto di piccole dimensioni

L’acquisto di un auto di piccole dimensioni conviene sotto più punti di vista, due fra questi il risparmio di carburante e una maggiore accessibilità economica, inoltre va aggiunto a questi anche il fatto che una compattezza dell’auto in termini di manovrabilità e parcheggio risulta più che ottima. Per trovare il veicolo giusto però occorre una ricerca approfondita nei minimi dettagli, e per fortuna sul web possiamo trovare una vasta gamma di piattaforme che trattano informazioni di questo tipo, dalla rivendita di auto fino ai ricambi dei maggiori marchi, come ad esempio i ricambi Mercedes , Opel, Fiat e di tutti i grandi brand automotive. In questo articolo andremo ad approfondire tutto ciò che c’è da sapere prima dell’acquisto di un'auto compatta.

1. Risparmio sul carburante

Durante la pandemia il prezzo del carburante subì un grosso calo, di contraccolpo al momento avviene l’esatto contrario, con i prezzi saliti alle stelle. Proprio per questa ragione, la scelta migliore sarebbe optare per un auto con minor spreco di carburante. Purtroppo il rovescio della medaglia è che spesso i motori che più si adattano ad un risparmio sono quelli di piccola cilindrata, che nel caso di una guida su strada andrebbe bene, ma per lunghi viaggi in autostrada sarebbe più saggio optare per una versione turbo. Un’altra opzione da prendere in considerazione sarebbe quella di un veicolo ibrido o elettrico , che offre una grande accelerazione ed un’elevata efficienza a discapito però di un prezzo elevato.

2. Scelta della trasmissione

La maggior parte delle auto compatte più moderne porta in dotazione trasmissioni automatiche da 6 a 9 velocità, mentre le più classiche a marcia manuale le classiche 6. Una maggiore gamma di marce garantisce un miglior risparmio di carburante, per cui sarebbe più saggio optare per una macchina automatica. Un’altra grande tendenza degli ultimi anni è quella dei veicoli con trasmissioni a variazione continua, che funzionano in modo ancora più fluido mantenendo alta l’accelerazione anche a giri ad un numero di giri elevato, questo tipo di condizione viene chiamata “motonautica” e consente una maggiore elasticità alla guida.

3. Comfort dell'auto

Le auto piccole sono compatte ma ovviamente in termini di spazio si potrebbe incorrere a qualche problema. Sebbene infatti molte arrivino a 5 posti, lo spazio a disposizione risulta piuttosto angusto. Se sei single o sposato o comunque non disponi di una numerosa famiglia, la maggior parte dei veicoli può far al caso tuo, ma se così non fosse allora sarebbe meglio optare per un SUV Crossover compatto. Offrono uno spazio in più rispetto ad altre auto, ed inoltre in termini di potenza non hanno nulla da invidiare al resto dei veicoli. Un’altro punto a favore è dato dalla maggiore visibilità e sicurezza che questo tipo di veicolo può offrire. SUV Crossover come quelli prodotti da Honda e Mazda, mantengono una certa compattezza tipica di un veicolo piccolo, ma una potenza degna di qualsiasi altra auto.

4. Sicurezza dell’auto

Un’altro punto fondamentale nella scelta dell’automobile è quello della sicurezza. Ovviamente maggiore è lo spazio che ti separa dall’esterno più sarà sicuro per te guidare. Ultimamente sebbene le auto compatte siano appunto di dimensioni ridotte, si è ovviato a questo problema aggiungendo uno spazio extra che comunque non va ad intaccare il veicolo stesso in termini di grandezza. Uno dei consigli migliori prima dell’acquisto è quello di controllare sul web quale sia l’idoneità all’urto su questi tipo di veicoli, il modo da poter essere il più sicuri possibili. Oltre la protezione agli urti, ci sono altri elementi di sicurezza che in un veicolo non devono mancare, vale a dire gli avvisi di angolo cieco, la frenata automatica d’emergenza e il cruise control adattivo. Una volta questi erano elementi aggiuntivi con prezzo elevato, ma adesso rappresentano uno standard per qualsiasi veicolo.

5. Caratteristiche uniche

Oltre che le caratteristiche di base in termini di sicurezza e compattezza, bisogna prendere in considerazione anche il comfort che un veicolo riesce a restituire. A questo proposito alcune caratteristiche in alcune auto riescono a rendere la guida il più piacevole possibile. Tra queste possiamo trovare l’avviamento senza chiave, i sedili riscaldati, integrazione di dispositivi Apple e Android e un navigatore satellitare. Inoltre, c’è anche la possibilità di acquistare un veicolo con autonomia , che renderà l’esperienza di guida unica. Ovviamente più saranno gli optional più il prezzo sarà elevato.