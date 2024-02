Al Toselli di Cuneo in scena "La ferocia", dal romanzo di Nicola Lagioia

Domenica 11 febbraio alle 21, al Teatro Toselli di Cuneo, andrà in scena LA FEROCIA dal romanzo di Nicola Lagioia ideazione VicoQuartoMazzini regia Michele Altamura, Gabriele Paolocà adattamento Linda Dalisi con Roberto Alinghieri, Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Gabriele Paolocà, Andrea Volpetti produzione SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione/ Elsinor Centro di Produzione Teatrale/ LAC Lugano Arte e Cultura/ Romaeuropa Festival/Tric Teatri di Bari/ Teatro Nazionale Genova La Ferocia, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia (Giulio Einaudi Editore), mette in scena il trionfo e la rovina dell’occidente.

Lo fa raccontando la storia della famiglia Salvemini, una saga familiare in cui le colpe dei padri si specchiano nelle debolezze dei figli. Un bestiario che racconta della nostra incapacità di sopprimere l'istinto di prevaricazione e il nostro essere perennemente incatenati alle leggi della natura. La vicenda dei Salvemini ha il calore di una tragedia contemporanea, particolare e universale allo stesso tempo, e si nutre delle parole nate dalla penna di un grande romanziere, nato e cresciuto in un Sud da sempre attraversato da grandi narrazioni.

BIGLIETTI costi e modalità di acquisto (anche on line) alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html

Sono inoltre in vendita alla biglietteria del teatro anche i mercoledì feriali dalle 9 alle 12 (fino al 17 aprile 2024) oltre al giorno dello spettacolo al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9) a partire dalle 16 [Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione].

INFO tel. 0171.444812/818 (dal lunedì al venerdì, al mattino) | e-mail spettacoli@comune.cuneo.it