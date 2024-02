Peveragno, partenze e nuovi arrivi in giunta e Consiglio comunale

Il 2024 del Consiglio e nella Giunta comunale di Peveragno inizia all’insegna delle partenze e dei nuovi arrivi: il Comune ha infatti accolto le dimissioni dell’assessore al Bilancio Tiziana Viale, presentate il 29 gennaio scorso (e valide per entrambi gli organi amministrativi).

Silvia Giordano, 26 anni, nuovo assessore

A sostituire la Viale in Giunta sarà Silvia Giordano, 26 anni (con la carica di assessore esterno), che assumerà le deleghe a Sport e Tempo Libero, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Turismo. In Consiglio comunale, invece, subentrerà la prima dei non eletti del gruppo di maggioranza “Idee Insieme per Peveragno”, Gloria Gavotto.



“Al neo assessore Silvia Giordano vanno i migliori auguri di buon lavoro da tutto il gruppo consiliare, mentre a Tiziana Viale vanno i doverosi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno profuso per il proprio comune” si legge nella lettera di comunicazione ufficiale prodotta dal gruppo.

Nuove deleghe e nomine

L’occasione è stata buona anche per realizzare diverse modifiche alle deleghe dei vari assessori.



Roberto Rubero si occuperà di Urbanistica, Salute e Servizi alla Persona e Territorio Extraurbano e Frazioni, Simone Marchisio di Ambiente, Attività Produttive e Ricerca e Innovazione, Vilma Ghigo di Cultura e Manifestazioni, Associazionismo, Comunicazione Istituzionale, Scuola e Polizia Locale. Al sindaco Paolo Renaudi Bilancio, Personale e Lavori Pubblico.



Nominati anche alcuni consiglieri comunali “con delega”: Flavio Battifollo a Scuola e Politiche per le Famiglie, Marco Peirone alle attività Tecnico Manutentive, Istituzionali e Manifestazioni, Fabrizio Pellegrino alle Attività Produttive e Territorio Extraurbano e Frazioni e Silvano Tosello a Verde Pubblico, Decoro e Arredo Urbano e Territorio Extraurbano e Frazioni.