A scuola di tartufi. Il nuovo stage del centro cinofilo “Porta della Langa” di Carrù

Il nostro territorio è famoso in tutta Italia e all’estero per la ricerca del prezioso corpo fruttifero di questi funghi, con cui la tradizione – e non solo – sono in grado di preparare piatti stellati. Un mondo sempre più discusso e controverso, ricco di tradizioni e di storie tramandate di padre in figlio.

Ma come si pone il tartufaio moderno oggi?

Lo abbiamo chiesto a Fulvio Griffa, relatore del protocollo di addestramento UNITARTUFO® e referente nazionale del dipartimento ricerca tartufi sportiva federazione cinofila italiana CIS: “Oggi il tartufaio si forma e pratica la sua passione in maniera molto diversa rispetto al passato, dove si imparava quasi solo per discendenza e guai ad insegnare ad estranei la propria arte!

Con il tempo, la cerca del tartufo è diventata una vera e propria moda. Nel 2015 decisi di scrivere il primo protocollo ufficiale di addestramento del cane da tartufi con il metodo gentile, per poter avvicinare ogni razza di cane a questa disciplina, cercando di portare così più etica e sana cultura cinofila. Ad oggi, l’aumento dei raccoglitori e la formazione online sta trasformando questa tradizione in un business, con conseguente sfruttamento non più sostenibile, complici anche il cambiamento climatico. Inoltre il cane viene sempre più visto come uno strumento per ottenere qualcosa, quindi si è perso il senso di unione cane-padrone che da sempre caratterizzava i tartufai. Da questo punto di vista, con il Centro Cinofilo Etologico “Porta della Langa” di Carrù, abbiamo subito trovato una comunione di intenti, riproponendo una giornata dedicata alla scoperta del mondo del tartufo”.

Ci sarà modo allora, per tutti gli appassionati o curiosi, di potersi avvicinare in prima persona a questo fantastico mondo, eccellenza nazionale e mondiale. Una full immersion nella quale si potranno conoscere le più recenti tecniche di addestramento. Domenica 18 febbraio, presso il Centro Cinofilo Etologico “Porta della Langa” asd di Carrù.

Per informazioni e iscrizioni: portadellalanga@gmail.com