L'artista Andrea Migliore dona le sue opere all'associazione cuneese "La cura nello sguardo"

Venerdì 2 febbraio 2024 è stata inaugurata l’esposizione Orizzonti, sguardi e percorsi, una collezione di opere donate dall’artista Andrea Migliore all’associazione La Cura nello Sguardo presso il reparto di oncologia dell’ospedale SS Annunziata. Con Orizzonti, sguardi e percorsi l’arte si mette a servizio della solidarietà. Le immagini proposte sono ritratti e paesaggi che invitano a cambiare il punto di vista guardando oltre l'orizzonte.

Al contempo sono presentate le nuove poltrone installate nella sala d’aspetto per i Day Hospital e gli Ambulatori dell’Oncologia dell’Ospedale SS. Annunziata Savigliano grazie alla donazione “in memoria di Rosanna” dalle figlie Monica e Michela e il sig. Avalle.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Sindaco del Comune di Savigliano, Antonello Portera, del Direttore Generale dell’Asl CN1 dott. Giuseppe Guerra che ha ricordato l’importante ruolo operativo del dott. Mirco Grillo, direttore sanitario dell’Asl CN1, della responsabile di reparto e Primario di Oncologia dott.ssa Cristina Granetto, del Direttore della Direzione Professioni Sanitarie Anna Maddalena Basso, del Consigliere Regionale Matteo Gagliasso, del sindaco di Cavallermaggiore e Consigliere della Provincia di Cuneo Davide Sannazzaro dei rappresentanti della LILT: Patrizia Manassero Presidente e Sindaco di Cuneo, Gianfranco Fortina Segretario, Emma Mana; Stefania e Silvio Cavarero per l’associazione Un Sorriso per Giorgia, Tiziana e Maria Rosa per l’Associazione Esedra, i Tre Lilu, la dott.ssa Antonia Bassignana per l’associazione La Voce di Elisa e il Consigliere Generale Marco Formica per la Fondazione CRC.

L’inaugurazione è stata aperta dal presidente dell’associazione La Cura nello Sguardo

Fabrizio Giai, che ha dedicato l’evento a tutte le persone che sono state in reparto, a chi sta affrontando le cure oncologiche, a chi è guarito e a chi purtroppo non ce l’ha fatta.

Durante l’evento è stato presentato un altro progetto realizzato dall’Associazione: il

posizionamento di accessi venosi a domicilio di pazienti seguiti dal servizio di Cure

Palliative Domiciliari dell'ASL CN1. Il progetto si è realizzato grazie alla collaborazione con la SSD Terapia Antalgica e Gestione Accessi Venosi, il DI.PSA e la SSD Cure Palliative.

L’associazione La Cura nello Sguardo ha acquistato l’ecografo portatile necessario a

questa pratica grazie al sostegno ricevuto dal Comune di Savigliano con l’iniziativa

Triangolare del Cuore, dalla filarmonica Bosconerese con l’evento “Note di Solidarietà”,

l’associazione LILT che ha donato i proventi ricavati dall’evento Un Sorriso per Giorgia con lo spettacolo dei Tre Lilu, la Fondazionr CRS e altri donatori privati.

La trasformazione della sala d’aspetto che ha accolto gli invitati ha colpito tutti: “Se prima era anonima e fredda, ora è diventata un ambiente colorato e piacevole, in grado di accogliere e rassicurare i pazienti e i loro familiari.” Ha commentato la dottoressa Granetto Primario di Oncologia. Il benessere emozionale dei pazienti è fondamentale per il successo delle terapie. La realizzazione di progetti come questo ne è la prova tangibile.

Orizzonti, sguardi e percorsi è l’esempio di come si possa dare un messaggio forte di

speranza e di umanizzazione della cura, attraverso gli arredi, le attrezzature e l’esposizione delle opere d’arte. Il progetto realizzato da La Cura nello Sguardo ha portato un sorriso positivo in un contesto in cui non è così scontato, riuscendo a coinvolgere tantissime persone.

Dopo i saluti delle autorità ha preso La parola l’artista Andrea Migliore che insieme a

Fabrizio Giai, ha presentato emozionato e commosso il progetto Orizzonti, sguardi e

percorsi. “La collezione si compone di 23 opere suddivise in due filoni: sguardi e orizzonti che ben rappresentano i valori e gli obiettivi dell’Associazione. Da oggi le opere che fanno parte di “sguardi” saranno esposte qui e allo stesso tempo, grazie allo spazio che la Galleria Senesi Arte ha dedicato al progetto, le riproduzioni delle opere saranno visitabili nelle sedi di Savigliano e di Cuneo. Sono orgoglioso di questo perché le mie opere saranno il motore di una bellissima rivoluzione: l’arte che supera i suoi orizzonti per supportare la solidarietà.”

Le serigrafie delle opere esposte, inoltre, saranno disponibili online presso il sito

dell’Associazione in due formati diversi e potranno essere ritirare a fronte di una

donazione.

Perché la collezione Orizzonti rappresenta i valori e gli obiettivi dell’associazione La Cura nello Sguardo? Lo chiediamo a Fabrizio Giai presidente dell’Associazione. “Con le Cure Palliative ci si prende cura del malato nella sua globalità fisica e psichica. Con Orizzonti diamo l’opportunità di soddisfare la voglia di bellezza e intensità dell’anima attraverso l’arte, restituendo un’umanità che nei reparti di oncologia rischia di restare offuscata.”

Il progetto Orizzonti durerà per l’intero anno e si concluderà nel mese di dicembre quando le opere verranno bandite in un’asta di beneficenza al fine di raccogliere proventi a favore dell’Associazione. Maggior informazioni si possono trovare qui

https://www.lacuranellosguardo.it/orizzonti