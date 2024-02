Atletica: la cuneese Francesca Bianchi è campionessa italiana U23 negli 800m

E’ il Palacasali di Ancona, vero e proprio tempio delle gare indoor, ad aver ospitato nel fine settimana i Campionati Italiani under 20 e under 23. L’impianto, che tra l’altro è la “casa” del campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, ha visto sfidarsi i migliori atleti italiani della categoria, con un grande ritorno di pubblico sugli spalti.

Fari puntati sugli 800m femminili, dove la cuneese Francesca Bianchi, già vincitrice nel 2022 di un titolo italiano e più volte sul podio nelle rassegne tricolori, dà la zampata giusta nel rettilineo conclusivo , in un arrivo di gara quanto mai difficile e serrato. La 21 enne di Cuneo , allenata dal tecnico Marco Corino e in forza alla Libertas Unicusano Livorno, trova un varco nel finale e con il nuovo record personale indoor di 2’06”62 riesce ad avere la meglio sulle lombarde Martina Canazza (Bracco Atletica), che aveva lanciato la gara su ottimi ritmi, e Milena Masolini (GP Valchiavenna).

La Bianchi, che la scorsa settimana era già stata convocata al raduno nazionale del mezzofondo al Centro di preparazione Olimpica di Tirrenia , era tra le favorite d’obbligo della gara: “E’ sempre difficile correre questo tipo di gare indoor – dice la Bianchi a caldo dopo la vittoria – perché gli imprevisti dovuti ai contatti di gara, molto più frequenti sulla pista corta al coperto, sono sempre dietro l’angolo. Ho cercato di mantenere la calma anche quando mi sono trovata chiusa dalle avversarie a 150m dal traguardo e sono riuscita a sfruttare il varco che si è aperto negli ultimi metri. Ringrazio il mio tecnico Marco Corino al mio fianco da quando ho iniziato a fare atletica, la mia società attuale, l’Unicusano Livorno che mi permette di fare atletica a questi livelli e la mia prima società, l’ASD Dragonero del presidente Graziano Giordanengo che mi ha scoperto e cresciuto; ovviamente un ringraziamento particolare va ai miei genitori che mi seguono sempre”.

L’appuntamento ora è tra due settimane con la rassegna clou del calendario invernale, i Campionati Italiani Assoluti indoor, in cui la Bianchi affronterà atlete di altissimo livello come la romana Eloisa Coiro e la veneta Elena Bellò (Fiamme Azzurre), già protagoniste sugli 800m nelle massime rassegne internazionali; compito apparentemente proibitivo, ma non impossibile per l’atleta che si allena quotidianamente al campo scuola Walter Merlo e che è data in grande crescita.