Calcio Femminile Serie B: Freedom FC Women ko al Paschiero, la Ternana vince 4-1

Nella sedicesima giornata del campionato di Serie B, la Freedom FC Women cede 1-4 contro la Ternana.

Al “Paschiero”, match subito in salita per le ragazze di Ardito contro una vera e propria corazzata del torneo: se pesa lo 0-2 subito nel giro di 18', resta ed è da segnalare la buona reazione e la voglia di combattere delle cuneesi, in grado di riaprire la contesa (con Mellano) già nella prima frazione e di impensierire le avversarie per circa un'ora. Diverse le situazioni su cui dover ancora lavorare e migliorare, come normale che sia, ma c'è ottimismo per un intero girone a disposizione per centrare, lottando, l'obiettivo salvezza. Nella ripresa, la capolista ha comunque legittimato vittoria e tre punti, dimostrando tutta la propria forza, per altro confermata appieno dalla classifica.

LA CRONACA – 3-5-2 per la Freedom, con l'assenza last minute di Martin, tenuta precauzionalmente in panchina per un risentimento muscolare: davanti a Fedele troviamo Giatras, Zito e Bruni; in mediana linea con Devoto, Vazquez, Cocco, Di Lascio ed Asta; davanti tandem Mellano-Burbassi. Per la Ternana, fra i pali Ghioc, retroguardia con Zannini, Pacioni e Di Criscio; a centrocampo Porcarelli, Ferrara, Lombardo, Gonzalez Rodriguez e Vigliucci, in attacco Pirone e Tarantino. Formazione ospite che parte forte: pronti via e Porcarelli si avventa su un cross da sinistra di Tarantino, anticipa tutti in area e batte Fedele per lo 0-1. Al 2′ Pirone vola centralmente e si presenta davanti al portiere: conclusione che termina fuori con deviazione, è solo corner. Al minuto 18 è 0-2: contropiede ospite letale, Porcarelli scatta in profondità e, al limite dell’area, supera Fedele in uscita. Dopo i 20 complicati minuti iniziali, la Freedom FC si rialza, riuscendo poco a poco a riportare la contesa su canoni di maggiore equilibrio, provando anche a pungere, in particolare con i guizzi di una instancabile Burbassi. La propositività delle cuneesi viene premiata al 35′ quando Devoto da sinistra imbecca Mellano, brava a puntare la diretta marcatrice in area e calciare: palla deviata da Di Criscio nella propria porta per l’1-2. Padrone di casa che , in questa fase, ci provano con coraggio: al 39′ Burbassi sradica un bel pallone sul fondo e crossa basso, Mellano in scivolata da posizione centrale non ci arriva, a rimorchio c’è Asta che di prima intenzione manda alto. A ridosso dell’intervallo, brivido per il “Paschiero”: angolo da destra, testa di Pacioni in area, traversa piena. Si va quindi a riposo sull'1-2 ma, appunto, nella ripresa la compagine di mister Melillo legittima il risultato: al 55′ Pirone sguscia da sinistra e calcia di potenza, Fedele respinge e, in tap-in ravvicinato, Tarantino fa 1-3. Il poker arriva al 75′: fa tutto Pirone, migliore in campo, la quale scappa via a sinistra, entra in area e la piazza, chiudendo i conti.

Freedom FC Women che resta così a quota 9 in classifica, insieme al San Marino Academy con cui sarà lotta vera per la salvezza. Domenica prossima (11 febbraio), le cuneesi saranno di scena sul campo del Parma.

FREEDOM FC WOMEN-TERNANA WOMEN 1-4

RETI: 1′ e 18′ Porcarelli, 35′ Mellano, 55′ Tarantino, 75′ Pirone.

FREEDOM FC (3-5-2): Fedele; Giatras (76′ Ara), Zito, Bruni; Devoto (76′ Serna), Vazquez (79′ Vazquez), Cocco, Di Lascio (58′ Battaglioli), Asta; Mellano (58′ Parascandolo), Burbassi. A disp. Passarella, Marrone, Fadini, Martin Santamaria. All. Ardito.

TERNANA (3-5-2): Ghioc; Zannini, Pacioni (78′ Berti), Di Criscio; Porcarelli, Ferrara, Lombardo (59′ Quazzico), Gonzalez Rodriguez, Vigliucci; Pirone, Tarantino (67′ Wagner). A disp. Siejka, Sacco, Fusar Poli. All. Melillo.

Arbitro: Federico Tassano di Chiavari (Fabrizio D’Orto ed Edoardo Monelli di Busto Arsizio)

AMMONITE: Asta (F), Zannini (T)