Campionati Italiani di Biathlon ad Aria Compressa: oro per Viola Camperi tra le U15

Termina con le gare ad Inseguimento il fine settimana dei Campionati Italiani di Biathlon ad Aria Compressa svoltosi sul tracciato “Trois Villages” di Brusson, Val d’Aosta, in concomitanza con il secondo Memorial Gino Saracco.

Organizzazione dell’evento a cura dello Sci Club Brusson ASD, guidato dalla presidentessa Viviana Matteja, sotto la supervisione del Delegato FISI Enrico Ripamonti. Direttore di Gara Stefano Saracco; Giudice del Poligono Nicole Daziano.

Alle ore 9:30 la partenza delle prime gare, a cominciare dalla categoria Under 15 Allievi.

Nella prova maschile su 6 km, vittoria per Mauro Ravelli (Fondo Val Sole), il quale, nonostante 5 bersagli mancati al poligono, riesce a precedere Nicola Giordano (Alpi Marittime), che ha mancato un bersaglio in meno rispetto al rivale. Terza piazza, più staccato, per Felix Wolf (ASD Anterselva), con un totale di 6 errori al tiro. Al 7° posto il cuneese Mario Einaudi (Valle Stura) con un ritardo di 2'41.2 dalla vetta, mentre al 9° posto di classifica Jonathan Giordano (Alpi Marittime).

Giacomo Maurino e Gabriele Giordanetto, entrambi dello sci club Valle Stura, si fermano rispettivamente al 12° e 13° posto. Gli altri piemontesi hanno così concluso: 17° Liam Lisciandrello (Valle Pesio), 18° Lorenzo Salvagnno (Valle Pesio), 19° Luca Fulcheri (Valle Ellero), 26° Andrea Quaranta (Alpi Marittime), 28° Tiago Ghibaudo (Valle Stura), 33° Pietro Salvatico (Valle Ellero), 39° Thomas Quaranta (Alpi Marittime), 43° Joei Lisciandrello (Valle Pesio), 68° Luca Bruna (Valle Stura), 70° Mattia Bagnis (Valle Ellero).

Gara femminile, su distanza di 5 km, dominata da Viola Camperi grazie ad una prova senza errori al poligono. Lo Sci Club Entracque Alpi Marittime può festeggiare la doppietta di giornata, poiché al secondo posto conclude Cloe Giordano, che manca un solo bersaglio nella terza serie di tiro. Al terzo posto è ancora il Piemonte ha dominare grazie alla bella prestazione di Lucia Delfino (SC Valle Stura), che chiude con due errori a referto nell’ultimo poligono.

In top 15 altre ben sei atlete piemontesi che hanno così concluso la gara: Lucia Brocchiero (Alpi Marittime) e Caterina Parola (Valle Stura) chiudono rispettivamente al 5° e 6° posto, mentre Giada Grosso (Alpi Marittime), Giulia Ronchail (Nordico Pragelato), Sofia Cogoli (Nordico Pragelato) si fermano al 10°, 11° e 12° posto. Elena Carletto (Alpi Marittime) chiude al 15° posto. Al 17° posto si ferma Gaia Rostan (Nordico Pragelato). Più attardate Vittoria Caffa (Valle Pesio) e Lodovica Raineri (Valle Ellero) che chiudonno in 33ª e 44ª posizione.

Alle 12:30, le ultime due gare di giornata, proprie della categoria Under 13 Ragazzi.

Nei 5 km maschili, vittoria per Elia Steinkasserer (ASD Anterselva), che taglia il traguardo in prima posizione nonostante 6 errori al poligono, due per ciascuna delle tre serie a terra. Seconda piazza in rimonta per Filippo Giovanni Guadagnini (US Dolomitica), con un solo errore nell’ultima serie. Terzo Alec Urgesi (ASD Camosci, al termine di una prova perfetta al tiro. Il primo piemontese è Matteo Parola (Valle Stura) che chiude al 7° posto.

Elia Scapin (Alpi Marittime) termina la suaa fatica al 13° posto, seguito dopo tre postazioni, da Thomas Audisio e Gioele Pellegrino, entrambi portacolori dell'Entracque Alpi Marittime, che chiudono rispettivamente al 17° e 18° posto.

Gli altri piemontesi hanno così concluso: 27° Carlo Simon (Valle Stura), 28° Nicolò Rosso (Alpi Marittime), 29° Manuel Buttari (Alpi Marittime), 30° Giovanni Risso (Alpi Marittime), 34° Simone Robaldo (Alpi Marittime), 36° Gabriele Siccardi (Valle Stura), 44° Davide Marchisio (Alpi Marittime), 45° Pietro Parola (Valle Stura), 49° Martino Macario (Alpi Marittime), 51° Fabio Dutto (Alpi Marittime), 53° Tommaso Occelli (Valle Stura), 56° Tommaso Merana (Valle Stura)63° Alex Demichelis (Alpi Marittime), 67° Michele Goletto (Valle Stura).

Prova femminile sulla distanza di 4 km, che vede vincitrice, come per la gara maschile, un’atleta della ASD Anterselva, Anna Wolf, dopo aver centrato tutti i bersagli, alla quale si aggiunge il terzo posto di Mia Pedevilla, con un bersaglio mancato. Nel mezzo, in seconda posizione, termina la gara Beatrice Lai (Alpi Marittime), che commette un solo errore nella prima serie.

Lucia Macario (Alpi Marittime) chiude al 19° posto, mentre Ludovica Giordanengo (Alpi Marittime) è 28ª. Al 41°, 42° e 43° posto si fermano Letizia Dho (Valle Ellero), Alice Tomasin (Valle Stura) e Mari Dho (Valle Ellero). Caterina Vivalda (Valle Ellero) chiude al 48° posto.