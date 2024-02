Festa di sport ad Alba per la terza edizione della "Sanca Cup" [FOTO]

Domenica di festa e di sport per il Gs San Cassiano, storica realtà del calcio giovanile albese che, superati gli anni della pandemia, a partire dal maggio 2023 ha organizzato presso i propri impianti di via Pieroni e via dell’Acquedotto diverse partecipati appuntamenti dedicati al calcio giovanile, con la presenza di importanti realtà calcistiche della Granda e non solo.

Nella giornata di ieri, domenica 4 febbraio, sul campo del centro sportivo di San Cassiano si è disputata la terza edizione della "Sanca Cup 2024", questa volta riservata alla categoria Pulcini secondo anno (2013) e che ha visto sfidarsi nove formazioni espressioni di società provenienti da diverse zone delle province di Cuneo e Savona.

Accompagnato da un clima primaverile, l'evento si è rivelato una riuscita giornata di sport. Un evento che, grazie alla collaborazione tra staff, allenatori dirigenti e organizzatori, ha permesso ai giovani sportivi di confrontarsi in un calendario di partite entusiasmanti ed emozionanti.

Grande tifo sugli spalti e ottima partecipazione del pubblico presente, pronto a incitare le proprie squadre, con un intermezzo per il pranzo consumato presso strutture vicine al centro sportivo, la giornata si è conclusa con una gradevole doppia sorpresa.

Durante la premiazione di tutti i partecipanti al torneo, il Gs San Cassiano ha avuto l'onore di ricevere la visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, vicino ai colori gialloblù per avervi a lungo militato in giovane età, e del consigliere albese Daniele Sobrero, delegato allo Sport del Comune di Alba, a dimostrazione di come la crescita e l'impegno dello staff del Gs San Cassiano svolga sempre più un ruolo centrale, professionale e continuativo durante tutto l'arco dell'anno.

"E' stata una bellissima giornata di amicizia e di sport – commentano i referenti dell'attività di base del Gs San Cassiano Riccardo Fantino e Daniela Di Gangi –, grazie al supporto delle squadre che sono venute a trovarci e dell'ottima gestione da parte del nostro staff. Diamo quindi appuntamento a tutti al mese di maggio 2024, pronti per altre giornate da condividere insieme attraverso il gioco del calcio".

Dagli organizzatori arriva anche un ringraziamento ai ragazzi della prima squadra dell'Alba Calcio, militante in Serie D, che sono venuti a salutare i giovani campioni al termine della manifestazione, una sorpresa molto apprezzata da parte di tutti i presenti.