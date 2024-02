La cuneese Matilde Viano e la saluzzese Anna Russo qualificate ai nazionali di ginnastica ritmica

Un'altra domenica da protagonista assoluta per Eurogymnica, con le portacolori a far razzia di medaglie.

Nel palazzetto di Candelo, sotto l'organizzazione della Rhythmic School, si è disputata la seconda prova regionale del Torneo Gold Italia individuale, che regalava anche il pass per le finali nazionali alle prime tre ginnaste qualificatesi in ognuna delle categorie.

La competizione ha visto una presenza massiccia di EGirls sui podi, con protagonista indiscussa la campionessa italiana in carica Chiara Cortese tra le Junior 2, che si è confermata ancora una volta sul gradino più alto del podio, ma anche, nella stessa gara, una Anna Russo davvero brillante e in crescita, che ha concluso con il punteggio totale di 54,250 (cerchio 26,750 e clavette 27,500). La talentuosa saluzzese, già due volte campionessa italiana di Insieme, si è portata a casa un meritatissimo bronzo agguantando anche un posto per la finale nazionale.

Outsider di giornata, la cuneese classe 2012 Matilde Viano, neo acquisto della scuderia del presidente Luca Nurchi, che ha piacevolmente stupito andando a vincere ancora un bronzo (clavette 23,300 e cerchio 24, 200) tra le Allieve 2.

La ex Cuneoginnastica, trasferitasi in HDemia, centro tecnico di specializzazione di Eurogymnica che ha sede a Chivasso, ha fatto segnare un totale di 47,500, praticamente cinque punti in più di quanto ottenuto nella prima prova. Anche per lei finale nazionale garantita.