Sci alpino maschile, Coppa Europa: Corrado Barbera out nella prima manche dello slalom di Gstaad Saanenland

Ventiquattresimo posto per Matteo Canins seguito da Matteo Bendotti nel primo dei due slalom di Coppa Europa di Gstaad Saanenland, in Svizzera.

La vittoria è andata al diciannovenne svedese Fabian Ax Swartz, capace di segnare il miglior tempo nella prima frazione per poi confermarsi davanti a tutti in 1’39″13 con 0″98 di margine sul norvegese Theodor Braekken e 1″14 sullo svizzero Matthias Iten.

Canins ha pagato invece un distacco di 2″55 al termine della seconda manche che gli ha consentito di recuperare due posizioni rispetto alla prima; percorso inverso invece per Bendotti, tredicesimo a metà gara e scivolato al 25esimo posto a 2″67.

A seguire 31esimo posto per Tommaso Saccardi (+3″71) che ha visto sfuggire per soli quattro centesimi l’ingresso nei primi 30 nella prima manche, fatale per Corrado Barbera, Simon Maurberger ed Hans Vaccari, usciti prematuramente.