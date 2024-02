Sci di fondo, Mondiali Junior: Davide Ghio 13° nella sprint a skating di Planica

La rassegna iridata dedicata alle categorie giovanili di sci nordico a Planica si è ufficialmente aperta con l'assegnazione delle medaglie nella sprint di sci di fondo a tecnica libera.

La giornata di sole ha fatto apprezzare le bellezze del panorama slovene, ma ha reso complicato la disputa della gara caratterizzata da una neve più che primaverile.

Il norvegese Lars Heggen, classe 2005, conquista l’oro conducendo sempre in testa la finale. Alle sue spalle una coppia svedese completa il podio, Anton Grahn -detentore in carica del titolo- chiude secondo asoli due decimi dal vincitore, più attardato Jonatan Lindberg.

Tutti gli atleti azzurri presenti alla qualificazione hanno ottenuto un tempo valevole per la partecipazione alle batterie del pomeriggio, in ordine di pettorale: Teo Galli, Aksel Artusi, Davide Ghio e Gabriele Matli. Il migliore della squadra italiana è stato Teo Galli, chiude in 5°posizione. Ha sempre sfruttato la sua punta elevata di velocità per avanzare nella competizione sorpassando nel finale, nell’ultimo atto il distacco maturato nel primo chilometro non gli ha permesso di inscenare una rimonta. La positiva prova di Aksel Artusi (10°) si è conclusa nella seconda semifinale, ha cercato di rimanere quanto più possibile davanti, ma ha subito la rimonta degli avversari negli ultimi metri.

La quarta batteria vedeva alla partenza il cuneese Davide Ghio (13°) e l'ossolano Gabriele Matli (20°), i due italiani hanno interpretato egregiamente la loro prova sino alla salita finale nella quale hanno perso la testa del gruppo e nel rettilineo dell’arrivo non hanno avuto la brillantezza necessaria per sopravanzare il ceco Matyas Bauer e il norvegese Filip Skari.

Il secondo titolo di questa rassegna iridata per la categoria junior maschile, al pari del settore femminile, verrà assegnato nella 20km mass start in tecnica libera nel pomeriggio di mercoledì.