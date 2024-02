Oggi è il World Nutella® Day: al via le celebrazioni per i 60 anni della crema spalmabile più famosa al mondo

Lunedì 5 febbraio 2024, mentre gli appassionati e i fan di tutto il mondo si uniscono per celebrare il World Nutella® Day, Nutella® segna un altro importante traguardo, dando il via ai festeggiamenti per il suo 60° compleanno.

Da sessant’anni, infatti, milioni di persone in tutto il mondo iniziano la loro giornata con tutta la positività, il gusto e il divertimento di Nutella®. Dalle sue origini, nel 1964, ad Alba una città del Piemonte, Nutella® si è evoluta diventando un marchio globale iconico e amato, festeggiato ogni anno in occasione del World Nutella® Day, una ricorrenza nata spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire la community mondiale e ispirarla a condividere sui social media la passione per la crema alla nocciola e cacao più famosa al mondo.

Lo spirito di innovazione e imprenditorialità che ha aiutato il marchio a evolversi e innovarsi rimane vivo anche a sessant’anni dalla sua nascita, offrendo alle persone modi sempre nuovi di gustare Nutella®: dal lancio del primo snack on-the-go con Nutella &GO! nel 2005, passando per Nutella B-ready, lanciato nel 2015, fino a Nutella Biscuits, il primo e unico biscotto con un cuore cremoso di Nutella®, nel 2019. Più

recentemente, il marchio ha ampliato la sua gamma di prodotti da forno con Nutella Muffin nel 2020 e Nutella Croissant nel 2023. Senza dimenticare l’apertura a Chicago, nel 2017, del Nutella Café, che attira visitatori da tutto il mondo e si configura come una meta imperdibile per i fan della crema alle nocciole e cacao amata da milioni di persone. Ma l’innovazione di Ferrero non si ferma qui e presto sugli scaffali

arriveranno nuovi modi di gustare la Nutella®.

Giovanni Ferrero, Presidente Esecutivo del Gruppo Ferrero, dichiara: “In occasione del World Nutella® Day, celebriamo un marchio globale guidato da uno spirito innovativo e sessant'anni di storia. Grazie al gusto unico di Nutella®, negli ultimi anni abbiamo creato una gamma di nuovi prodotti, come Nutella B-ready, Nutella Biscuits, Nutella Muffin e Nutella Croissant. Guardando al futuro, continueremo a impegnarci per innovare, valorizzando questa eredità e trovando modi sempre nuovi per offrire ai fan tutta la positività di Nutella®. Da sessant’anni, infatti, diffondiamo sorrisi in tutto il mondo e, attraverso la passione, la creatività e l’innovazione, Nutella® continuerà a far sorridere i consumatori negli anni a venire.”

Nutella® ha come primo ingrediente la positività e, fin dalla sua nascita, diffonde sorrisi in tutto il mondo. Ecco perché, oltre a celebrare il World Nutella® Day 2024, il marchio inizierà le celebrazioni per il suo 60° compleanno con la campagna #GiveANutellaSmile, creando occasioni per far sorridere i propri fan in tutte le aree geografiche. Perché i sorrisi sono contagiosi: più sorridiamo, più si diffondono.

Il marchio lancerà anche una serie di nuovi vasetti di Nutella® in edizione limitata, ognuno dei quali sarà caratterizzato con una dedica speciale per le persone importanti per noi. Da “per te, che rendi straordinario ogni giorno” a “per te, che hai la musica dentro”, ogni vasetto farà sorridere la persona a cui sarà dedicato.

Nutella® sarà inoltre protagonista di una campagna multicanale, che include un nuovo spot televisivo, il quale mostrerà agli spettatori come un singolo sorriso possa illuminare ogni giornata, e un'attivazione digitale, attraverso cui i consumatori potranno configurare il proprio barattolo virtuale, personalizzandolo con una dedica, e condividerlo con una persona cara. Basterà infatti collegarsi al sito www.nutella.com dalle ore 12:00 del 19 febbraio 2024 alle ore 23:00 del 31 agosto 2024 per scaricare una cartolina digitale personalizzata con un vasetto Nutella® e un messaggio speciale a scelta tra quelli a disposizione.