Cherasco, il Comune mette all’asta una villetta a Roreto. Adesioni alla gara entro il 15 marzo

Scade alle 12 di venerdì 15 marzo il termine per la partecipazione all’asta di un immobile di proprietà comunale, incluso dall’Amministrazione nel piano di alienazione. Lo stabile - una villetta con un ampio terreno di pertinenza, al civico 22 di via Conti Petitti, nel cuore della frazione di Roreto - era stato donato all’ente locale, con legato testamentario, da Maria Caterina Panero, scomparsa a 88 anni nel 2019. L’apertura delle buste è in programma alle 10 di lunedì 18 marzo nella sala consiliare del Municipio: 190mila euro il prezzo a base d’asta, quantificato dalle perizie dell’ufficio tecnico del Comune. I sopralluoghi potranno essere concordati, contattando l’ufficio comunale competente allo 0172 42.70.60 (o tramite mail all’indirizzo lavoripubblici@comune.cherasco.cn.it).

Per l’aggiudicazione verranno considerate solo le offerte in aumento, cioè al di sopra del valore d’asta: il buon esito dell’adesione alla gara è legato al rispetto dei criteri formali da seguire nella formulazione dell’offerta. Due i plichi da includere nella busta, sigillata, firmata e munita di apposite diciture: nel primo dovranno essere inseriti i documenti relativi all’offerente, il secondo sarà riservato all’offerta economica, da riportare in numeri e lettere su carta legale (munita cioè di marca da bollo da 16 euro). I moduli richiesti e le istruzioni dettagliate per la compilazione sono disponibili al link seguente: https://www.comune.cherasco.cn.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=1099

Le proposte economiche potranno essere consegnate manualmente allo sportello comunale, tramite raccomandata, oppure attraverso un’agenzia di recapito autorizzata. È previsto, per la partecipazione alla gara, il versamento di una caparra di 19mila euro (il 10 per cento del valore dell’immobile all’asta): la somma sarà restituita entro 30 giorni a quanti non risulteranno vincitori, sarà invece detratta all’importo totale pagato, nel caso dell’acquirente. In caso di parità fra due offerte l’aggiudicazione avverrà tramite il metodo della candela vergine: in caso di mancati perfezionamenti delle offerte si procederà all’assegnazione per sorteggio.