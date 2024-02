Cuneo, domenica la sfilata di Carnevale: i divieti di transito e sosta e l'apertura di Viale Angeli

La Città di Cuneo si prepara alla tradizionale sfilata del “Carnevale Ragazzi”, in programma nel pomeriggio di domenica 11 febbraio. Tra le incombenze c’è quella di garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza. A tal proposito, saranno in vigore limitazioni al traffico e alla sosta lungo il percorso del corteo in maschera.



Saranno operativi divieti di posteggio e di transito in tutta piazza Galimberti e lungo corso Nizza, fino all’incrocio con corso Giolitti (incluso). Medesimi divieti nel perimetro di piazza Seminario (ad eccezione di via Amedeo Rossi, dove non si potrà parcheggiare, ma si potrà passare). Le limitazioni saranno valide dalle 11 del mattino fino alle 22, di modo da consentire la pulizia delle strade. Come già avvenuto a fine gennaio – in occasione di una manifestazione di protesta -, domenica 11 febbraio viale Angeli sarà aperto al traffico a partire dalle 9 del mattino. Il provvedimento, volto a cercare di evitare di congestionare il traffico e ridurre i disagi, sarà in vigore per 24 ore.



Non solo la sfilata di domenica. Com’è noto a Cuneo il Carnevale coincide con anche la presenza delle giostre in piazza Galimberti. La coincidenza con il “mercato del martedì grasso”, nella giornata del 13 febbraio, ha reso necessario lo spostamento delle bancarelle lungo corso Nizza. Di conseguenza sono stati imposti il divieto di transito e di sosta - su entrambi i lati – dalle 5 alle 19, nel tratto tra piazza Galimberti e corso Dante (entrambi esclusi dal provvedimento).