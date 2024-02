Furti in aumento a Sant'Anna Avagnina, l'incontro con Amministrazione comunale e Carabinieri

A fronte della recrudescenza di episodi furtivi nelle abitazioni, l’Amministrazione comunale ha indetto per venerdì 9 febbraio alle ore 18.30 presso il salone parrocchiale di Sant’Anna Avagnina, un incontro pubblico con la popolazione al quale prenderà parte anche la nuova comandante della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Mondovì, capitano Francesca Borelli.





«Siamo consapevoli dell’aumento dei furti nelle abitazioni a Sant’Anna Avagnina e in altre località del territorio comunale, sia frazionali, sia del concentrico cittadino - il commento del sindaco, Luca Robaldo - e per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno convocare un primo incontro pubblico insieme alla Compagnia dei Carabinieri di Mondovì che ringrazio per la collaborazione. Come Amministrazione attueremo, di concerto con le forze dell’ordine, tutte le misure necessarie volte a garantire la pubblica sicurezza e una costante sorveglianza in ogni area della nostra città».