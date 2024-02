“Girotondo: ascoltare nuove vite, danzare nuove strade”: al via il ciclo di incontri al Rondò dei Talenti

Mercoledì 7 febbraio , 6 marzo e 3 aprile, dalle 17 alle ore 19 , il Rondò dei Talenti ospita gli incontri di “GIROTONDO: ascoltare nuove vite, danzare nuove storie" , un nuovo progetto realizzato dalla Fondazione Egri per la Danza nell’ambito del Bando “Educare in terrazza” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Gli incontri, gratuiti e rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni e alle loro famiglie , propongono un percorso dedicato all’analisi del movimento e del corpo che, attraverso una didattica giocosa e accessibile anche ai più piccoli, coinvolge i partecipanti con l’obiettivo di far loro acquisire nuovi strumenti di dialogo e di consapevolezza ritmica e gestuale, divertendosi.

“Il Girotondo è contatto, gioco, condivisione, è un movimento quasi istintivo eppure complesso. Gli incontri che proporremo dal 7 febbraio partono da questi elementi con l’obiettivo di alimentare il dialogo tra adulti e bambini: facendo incontrare l’universo fantastico dell’infanzia e quello adulto, bambini e famiglie danno vita a un vero e proprio processo creativo - dichiara Raphael Bianco, vicepresidente della Fondazione Egri per la Danza -. Questo progetto, d’altra parte, rafforza l'importante collaborazione della Fondazione CRC e il Rondò dei Talenti, che si confermano per noi partner strategici, e allo stesso tempo amplia le attività che svolgiamo sul territorio di Cuneo, in particolare dedicati alla formazione, che già realizziamo all’interno della stagione di Interscambi Coreografici”.