Vodafone: problemi alla rete, migliaia di segnalazioni

Mattinata difficile per i clienti Vodafone. Sono migliaia, infatti, gli utenti che segnalano sul web problemi di connessione alla rete mobile dell'operatore. Il picco delle segnalazioni sono state registrate proprio in queste ore. Lo rivela il report in tempo reale del sito downdetector.it che riporta il 77% di segnalazioni di problemi sulla rete mobile, mentre il 13% lamenta 'nessun segnale' e il 10% un 'totale blackout'. Elevato il numero di segnalazioni anche per l'operatore 'ho' (sempre gestito da Vodafone).