Borgo San Dalmazzo piange Maria Lucia Borchi, 85 anni

Saranno celebrati domani, mercoledì 7 febbraio alle 14.30 nella parrocchiale di San Dalmazzo, i funerali di Maria Lucia Borchi, per tutti Marisa.

Abitava a Borgo San Dalmazzo. Si è spenta per un malore improvviso a 85 anni nella sua abitazione di via Villar. Originaria di Chiusa di Pesio, era una grande appassionata di cucina. Sempre sorridente e molto impegnata nel sociale: insieme al marito Beppe Enrici aveva fatto per anni la volontaria al Centro parrocchiale di Perdioni.

Oltre al marito Giuseppe, con cui aveva festeggiato nel 2023 i 60 anni di matrimonio, lascia le figlie Gabriella e Cristina, i nipoti Michel, Nicolò con Martina, Magalì con Luca, Jacopo con Arianna e Lorenzo e i tre piccoli pronipoti Leonardo, Filippo e Tommaso, il figlioccio Livio e parenti tutti.

Questa sera, martedì 6 febbraio alle 19 nella parrocchia di San Dalmazzo, verrà celebrato il rosario.