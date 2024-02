"Mobili spostati nel cuore della notte e Tv a tutto volume": la lite in condominio finisce con un'assoluzione

Madre e figlia, di Garessio, imputate davanti al Tribunale di Cuneo sono state assolte per insussistenza del fatto dall’accusa di disturbo del riposo delle persone.

A denunciare la situazione del “condominio dei pazzi” (questo, aveva riferito un testimone essere il soprannome del palazzo), che si sarebbe protratta dal 2018 al 2020, era stata un’inquilina dello stabile "Appena mi sono trasferita sono iniziati i problemi – aveva riferito in aula-. La mamma provocava tutti nel palazzo e mi inseguiva quando tornavo dal lavoro prendendomi a parolacce. Dopo la denuncia ha smesso di urlare per le scale, ma lei e sua figlia continuano a spostare i mobili ad ogni ora. La notte hanno il volume della televisione alto. Non c’è una sola persona nel condominio con cui non abbiano litigato. Una volta mi hanno insultata perché ho sostato con la macchina fuori dal garage per portare mio figlio in casa. C’era spazio a sufficienza per il transito di altre auto. Poi qualcuno ha chiamato i Carabinieri. Ho dato in gestione la mia attività di ristorazione perché non sopportavo più di essere inseguita e insultata".