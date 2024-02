Si ferì una mano sezionando polli: 200 euro di multa per il titolare dell'azienda

E' giunto al termine il procedimento penale in corso al tribunale di Cuneo volto a chiarire la dinamica di un infortunio sul lavoro avvenuto nel 2016 presso un’azienda avicola della Valle Grana. Chiamato a rispondere di lesioni colpose ai danni di S. A. è stato R. C., titolare della ditta per cui lavorava il giovane ivoriano.

A fine 2016 il lavoratore, addetto al reparto di sezionamento e confezionamento di polli, riportò una ferita alla mano destra. Secondo l’accusa, sarebbe stato sprovvisto del guanto in maglia di ferro che l’azienda avrebbe dovuto fornirgli. La persona offesa aveva denunciato l’accaduto nel 2020, a quattro anni dai fatti, dopo essersi sottoposto a tre interventi chirurgici che però non gli avevano restituito la piena funzionalità dell'arto. Al lavoratore, non costituitosi parte civile, venne corrisposto un risarcimento danni pari a 15mila euro.

Come denunciato sarebbe stato R.C., il titolare, a dissuaderlo dal recarsi in pronto soccorso e a convincerlo a curarsi a casa, comunicando al medico di famiglia che la ferita alla mano sarebbe stata la conseguenza di un incidente domestico.

L'imputato, sentito in udienza, è stato condannato al pagamento di 200 euro di multa: “Quando è avvenuto l’incidente io non ero presente – si era difeso -. Mi avevano comunicato che S. A. non sarebbe venuto al lavoro nei giorni successivi. Non ho mai avuto interesse a nascondere la natura dell’accaduto. A livello economico non c’è differenza che il lavoratore si metta in mutua o in infortunio. Anzi, sarebbe stato meglio che lui si fosse recato in ospedale: se avesse aperto un infortunio non avrebbe gravato nulla sull’organizzazione e sui costi della ditta. Era stato lui a rifiutare in qualsiasi modo quella procedura”.