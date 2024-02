Vicoforte, polizia e carabinieri chiudono una discoteca: niente licenze, lavoratori irregolari e alcol a minori di sedici anni

Nella serata di sabato 3 febbraio agenti della Polizia di Stato (Divisione PASI -

Squadra Amministrativa) e militari dei Carabinieri del Nucleo dell'Ispettorato del

Lavoro, hanno eseguito un controllo amministrativo nei confronti di una discoteca di Vicoforte, al fine di accertare il rispetto da parte dei gestori delle vigenti normative in materia. Durante il controllo gli operatori hanno riscontrato diverse irregolarità che, anche in considerazione delle gravissime carenze evidenziatesi sulla sicurezza degli avventori, hanno determinato la chiusura immediata dell'attività.

Elevate sanzioni per oltre 30mila euro

In particolare è stato rilevato che i gestori svolgevano l’attività in assenza della prevista licenza (ex art. 68 TULPS), senza personale addetto all’antincendio e senza licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, sotto l'aspetto della sicurezza, è stata rilevata la mancanza di estintori e lo sbarramento delle uscite di sicurezza.



Per tali motivi il gestore è stato sanzionato per un totale di 5.122 euro per la mancanza della licenza di somministrazione e dei pubblici spettacoli, e per violazioni fiscali in materia di alcolici. Inoltre, sono state elevate sanzioni per 25mila euro in relazione alla presenza di tre lavoratori irregolari e alla mancanza dei previsti requisiti inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro.



Il titolare è stato anche deferito all’A.G. per aver somministrato bevande alcoliche a minori di 16 anni.



Proseguiranno, anche per le prossime settimane, in Cuneo e provincia, analoghi servizi per verificare l'osservanza delle norme che disciplinano gli esercizi pubblici.