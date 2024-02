Al Museo Diocesano di Cuneo "Siamo tutti Supereroi"

Il 10 febbraio alle ore 16 presso il museo diocesano San Sebastiano di Cuneo si terrà un laboratorio tematico per festeggiare insieme il carnevale. Un avvincente percorso a tappe porterà i bimbi alla scoperta di questo luogo, ma niente paura: non ci saranno compiti o lezioni, solo arte, storie, divertimento!

Gli ingredienti principali per calarsi al meglio nell’attività sono stati scelti con cura: un albo illustrato, dei personaggi misteriosi e tanta fantasia! A conclusione di tutto…una golosa merenda!

Per i bambini che lo desiderano sarà possibile partecipare mascherati.





Sabato 10 febbraio 2024 | ore 16.00

Museo Diocesano San Sebastiano - Contrada Mondovì, Cuneo





Il laboratorio si svolgerà presso il Museo Diocesano di Cuneo - Fossano, sede di Cuneo in Contrada Mondovì. Vi chiediamo di presentarvi in museo 10 minuti prima dell'inizio del turno per espletare le operazioni di pagamento.

Le attività avranno la durata di circa 90 minuti e al termine sarà disponibile una piccola merenda; vi chiediamo di segnalarci in fase di iscrizione eventuali intolleranze o allergie alimentari dei bambini.





Il costo dell'attività è di 7€ a bambino da versare tramite Satispay oppure in contanti prima dell'inizio del laboratorio.





INFO E RIFERIMENTI

Contrada Mondovì | Cuneo

Orari: venerdì 14. 00 – 18.00 | sabato e domenica 10.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 (l’ingresso è consentito fino ad 1 ora prima della chiusura)

Cell. 353 426 1755

www.museodiocesanocuneo.it

museocuneo@operecuneofossano.it