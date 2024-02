Barolo, barbera, nebbiolo e nocciole piemontesi in mostra al Bontà a CremonaFiere

Arrivato alla sua diciannovesima edizione torna con nuove date il Bontà in programma a CremonaFiere dal 24 al 26 Febbraio.

Un vero e proprio viaggio enogastronomico sulle vie del gusto Made in Italy alla scoperta dei sapori di alta qualità. Tre giorni di eventi, presentazioni, masterclass e premiazioni dove poter degustare delle vere eccellenze dei territori italiani oltre ad un’area dedicata esclusivamente ai produttori di vino grazie alla collaborazione con GustoDivino.

Dai prodotti caseari come il parmigiano reggiano di vacche rosse al pecorino con pera fichi e tartufo ma anche mozzarella di bufala o gorgonzola di svariati gusti, accompagnati da salumi e mostarde ma anche confetture e salse senapate. Da nord a sud tutte le eccellenze gastronomiche trovano spazio al Bontà dai prodotti ittici di Lampedusa affumicati e conservati sott’olio come il tonno o paté di pesce alla focaccia farinata toscana ma anche il pesto e testaroli liguri.

Amore per la propria terra e rispetto delle tecniche tradizionali per le nocciole piemontesi e l’olio pugliese dal sapore distintivo con note di amaro, piccante e fruttato ma anche le mostarde lombarde. Non mancheranno svariate tipologie di birre artigianali fermentate naturalmente, senza aggiunta di additivi e di anidride carbonica, crude, non pastorizzate, non filtrate e rifermentate o sugar free. Saranno presenti inoltre diversi produttori di vini dove poter degustare un morbido e fruttato merlot o anche un cabernet sauvignon franc, senza dimenticare i vini piemontesi come ad esempio il barolo, il barbera o il nebbiolo.

Sarà una vera e propria esperienza tra i prodotti di punta del made in Italy il prossimo appuntamento del Bontà in una combinazione di storia, cultura e territorio, in esposizione a CremonaFiere il tutto accompagnato da un ricco calendario di appuntamenti, degustazioni guidate e disfide gastronomiche per valorizzare le eccellenze e l'identità del patrimonio culturale delle diverse regioni italiane. Grandi protagoniste anche le eccellenze Cremonesi come i marubini, il torrone, le mostarde e ovviamente il salame.

Appuntamento da non perdere per professionisti della ristorazione, produttori, distributori e buongustai a CremonaFiere con il Bontà dal 24 al 26 febbraio.