“La fine del mondo (non) è vicina”, venerdì 16 la presentazione del libro

“La fine del mondo (non) è vicina. Perché il futuro non deve farci paura”. Questo l’affascinante titolo del libro, edito da Santelli, che sarà presentato dall’autore Fabrizio Corgnati il prossimo venerdì 16 febbraio alle ore 18 alla libreria Mondadori di piazza Galimberti 1 a Cuneo.

Il testo tratta di un tema di strettissima attualità, la crisi epocale che la nostra società sta attraversando, ma lo propone sotto una luce completamente nuova: non la fine del mondo, come spesso ci viene presentata dai mass media, con toni catastrofici, bensì la fine di un mondo e l’inizio di un altro.

Secondo Corgnati, life coach e giornalista, infatti, “il modello di sviluppo che abbiamo perseguito dall’Ottocento a oggi, e che pure ha permesso alla nostra civiltà di crescere notevolmente, oggi non è più adatto alla realtà mutevole con la quale siamo chiamati a confrontarci. Per questo è necessario sostituire il vecchio paradigma basato sul materialismo, sulla competizione, sull’individualismo, sulla smania di arricchimento con uno nuovo, guidato dall’integrazione tra individuo e collettività, tra competizione e collaborazione, tra denaro e felicità. E questo cambiamento sta già avvenendo in questi anni, sotto i nostri occhi, anche se spesso non ce ne accorgiamo perché non viene mai raccontato”.

Un saggio divulgativo, che mette infatti insieme le conoscenze dei più svariati campi della scienza e del sapere, presentandole in modo accessibile a un pubblico vasto, ma anche un libro per ascoltare una voce fuori dal coro rispetto ai profeti dell’apocalisse, che mette in dubbio il tono pessimistico della comunicazione prevalente, “per guardare al futuro con ottimismo e positività, non sulla base di semplici illusioni ma di una teoria strutturata, verificata e rigorosa”.

Chi vive con ansia il futuro che verrà potrà trovarci le ragioni scientifiche e le argomentazioni grazie alle quali possiamo “confidare in un’evoluzione positiva della nostra società e civiltà”. Appuntamento, dunque, a venerdì 16 febbraio alle 18 alla libreria Mondadori per conoscere di persona l’autore e le tematiche di questo volume: al termine, chi vorrà potrà inoltre acquistarne una copia autografata.