Mostra storico didattica sulla Costituzione nella Chiesa della Maddalena ad Alba

Sarà visitabile fino al 16 di febbraio con orario 8-19 la mostra dedicata alla 'Costituzione Italiana', nella bellissima Chiesa della Maddalena in via Vittorio Emanuele II (via Maestra) ad Alba.

Nata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, rappresenta da 76 anni l’espressione della Legge fondamentale dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano.

Promossa dall’Azione Cattolica piemontese insieme all’associazione Memoria Viva di Canelli, la mostra è stata ideata da Vittorio Rapetti e Mauro Stroppiana e si compone di 25 pannelli e oltre 100 immagini che ripercorrono la sua storia, dallo Statuto Albertino, alla formazione dell’Assemblea Costituente e al referendum istituzionale, con un focus particolare dedicato all’emancipazione femminile e al diritto di voto alle donne ottenuto e concesso per la prima volta nel 1946.

Come evento corollario si terrà venerdì 9 febbraio alle 20.45 presso la sala diocesana di via Mandelli 9, sempre ad Alba, una lezione tenuta da Gigi Garelli direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, dal titolo 'Il percorso storico che ha portato alla Costituzione'.

La mostra è anche l’occasione di visitare il Coro della Maddalena, ambiente ricco di fascino barocco, progettato a metà del 1700 dall’architetto Bernardo Antonio Vittone con la decorazione della volta opera del pittore Giacomo Guglielmo Rapa, di grande effetto scenografico.