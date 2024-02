Saluzzo, il Tapparelli ha presentato le sue maschere: Madama Tapparellina e Monsù Tapparellin

Al Tapparelli grande festa di Carnevale con le maschere della città di Saluzzo, Castellana, Ciaferrlin, damigelle, ciaferlinot.

Con una strepitosa novità, dicono dalla struttura: da quest'anno anche il Tapparelli ha le sue maschere. Hanno fatto ingresso nel panorama del Carnevale saluzzese Madama Tapparellina e Monsù Tapparellin.

“Grazie ai nostri ospiti per la voglia di mettersi in gioco, divertirsi e far divertire” sottolineano gli operatori, ringraziando il gruppo di maschere, che nel giro di "visite del sorriso",in asili, ospedali, scuole, case di riposo, è arrivato ieri pomeriggio nella Rsa di via Cuneo, portando sorrisi e allegria.

"Grazie anche alla Fondazione Bertoni per averci prestato dei vestiti storici del Carnevale saluzzese da esporre in portineria".