Savigliano, all'Arimondi-Eula le giornate seminariali (FOTO)

Riceviamo e pubblichiamo:

Giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, in mattinata, hanno avuto luogo all’Arimondi-Eula di Savigliano le giornate seminariali: in tale occasione esperti di diversi settori hanno incontrato gli studenti per dialogare con loro.

Nell’universo scolastico di oggi è sempre più difficile proporre iniziative che siano al passo con i tempi: la società, infatti, si evolve di giorno in giorno, soprattutto in ambito tecnologico e con essa anche le esigenze degli alunni, i quali (giustamente) si aspettano un altrettanto rapido adattamento da parte della scuola.

Il progresso è da un lato una realtà estremamente positiva, ma dall’altro uno strumento pericoloso, poichè fa correre il rischio di dimenticare le proprie radici e le proprie tradizioni.

Se c’è un’iniziativa all'interno della nostra scuola che offre un perfetto connubio tra tradizione e innovazione è senz’altro quella delle Giornate Seminariali.

Anche quest'anno, infatti, il Liceo ed il Tecnico hanno riproposto quello che ormai si può definire un “evento pilastro” dell’istituto, presentando seminari e laboratori assolutamente al passo con i tempi e con le esigenze degli studenti.

Le Giornate Seminariali hanno visto come protagonisti docenti universitari, esperti, lavoratori, artisti, associazioni… insomma tutti coloro che hanno avuto una storia da raccontare.

Dalla medicina alla chimica, dalla psicologia alla difesa personale, dal mondo del lavoro a quello delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale passando per la musica, l'impresa, la pittura, il cucito, allontanandosi verso culture lontane per poi tornare sul nostro territorio…. questi sono solo alcuni dei microcosmi nei quali i ragazzi si sono addentrati in queste mattinate di transizione tra un quadrimestre e l'altro che, come da decenni a questa parte, registrano un successo e una partecipazione inauditi.

I ringraziamenti più sentiti vanno a tutti quanti i relatori e agli alunni partecipanti, oltre che ai professori e agli organizzatori.

In una scuola sempre in movimento serve trovare dei punti di riferimento per poter proseguire con entusiasmo, e tra questi non possono non esserci le Giornate