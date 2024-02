Cuneo: chiuso il corso per arbitri 2024, diciassette nuovi fischietti pronti ad esordire nelle categorie provinciali

La sezione di Cuneo dell'Associazione Italiana Arbitri ha concluso, con gli esami che si sono tenuti nella mattinata di domenica 4 febbraio, il corso arbitri 2024.

Sono ben 17 i ragazzi che esordiranno a breve nelle categorie provinciali.

Grande soddisfazione per il Presidente Marco Angeli e tutto il Consiglio Direttivo. Infatti, come già nella passata stagione, la campagna pubblicitaria e di promozione ha prodotto un risultato eccellente che permette alla sezione di rinfoltire l'organico in maniera importante.

Un plauso agli istruttori Lorenzo Spinelli, Davide Marro e Matteo Cavallo che hanno preparato a dovere i candidati.

Gli esami si sono svolti nei locali della Sezione in Via Meucci 15 a Cuneo e la Commissione era formata, oltre che dal Presidente Angeli, dai componenti del Comitato Regionale Emanuel Tidona e Mattia Massimino.

Nel contempo, sono già aperte le iscrizioni per il prossimo corso e chiunque fosse interessato potrà prendere contatto tramite i canali social o scrivendo a cuneo@aia-figc.it