Limone Piemonte si congratula con Edoardo Saracco, neo campione del mondo Junior della combinata a squadre

Congratulazioni e ringraziamenti oggi nel Municipio di Limone Piemonte per il neo campione del mondo Junior della combinata a squadre Edoardo Saracco.

Il sindaco Massimo Riberi ha accolto il ventenne limonese, portacolori dei Carabinieri ed ex studente della sezione di Limone del Liceo Economico Sociale a curvatura sportiva “De Amicis”, complimentandosi per la recente vittoria in combinata con l’altoatesino Max Perathoner ai Campionati Mondiali Juniores di Portes Du Soleil, in Francia.

“A Edoardo vanno le congratulazioni dell'Amministrazione comunale e di tutti i limonesi per i prestigiosi risultati sportivi ottenuti in questi giorni, che rappresentano un motivo di orgoglio per il nostro territorio - ha commentato il primo cittadino –. Edoardo, cresciuto tra i banchi di scuola del Liceo Sportivo di Limone e sulle piste della Riserva Bianca, ha dato dimostrazione di essere un grande e promettente atleta che porta alto il nome di Limone nel mondo. A lui va il nostro in bocca al lupo per il prosieguo di una lunga e brillante carriera”.

La vittoria di Edoardo Saracco ricalca le orme di altri ex studenti del Liceo Sportivo limonese. Lo scorso anno Corrado Barbera raggiunse il titolo iridato in Slalom ai Campionati Mondiali Juniores di St. Anton, in Austria, mentre nel 2014 a Jasna, in Slovacchia, Marta Bassino conquistò il titolo mondiale juniores in Gigante.