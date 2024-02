Borgo San Dalmazzo, si posano le tubazioni per il riscaldamento: chiude al transito via Avena

Per consentire i lavori di posa di tubazioni per il riscaldamento, a Borgo San Dalmazzo è stata disposta la chiusura al transito veicolare di Via Avena e del transito pedonale sulle scalinate che da piazza Liberazione portano a Via Asilo a partire dal giorno 12/02/2024 e fino alla data di completamento dei lavori che, salvo imprevisti, è ipotizzata per il giorno 24/02/2024.

Sarà istituita un’area pedonale temporanea per permettere di accedere in sicurezza agli ingressi del retro delle sedi scolastiche.

Si evidenzia inoltre che la zona di ricarica per le auto elettriche presente in Via Avena non sarà raggiungibile nel periodo di interruzione del transito veicolare.