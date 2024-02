Costigliole Saluzzo: c’e’ l’accordo con la Provincia per gli asfalti

La scorsa settimana il sindaco di Costigliole Saluzzo Fabrizio Nasi, accompagnato dall’assessore Ivo Sola, è stato ricevuto in Provincia dal presidente Luca Robaldo e dai funzionari del comparto viabilità. All’appuntamento sono stati invitati anche alcuni residenti della zona est del paese (i signori Gavino, Ellena e Capellino), promotori di una raccolta firme finalizzata a chiedere migliori condizioni del manto stradale in diverse arterie del paese.

NUOVO ASFALTO IN VIA CIRCONVALLAZIONE

In occasione dell’incontro, l’Ente ha confermato quanto concertato nei mesi passati con l’amministrazione comunale in ambito di sicurezza stradale. In primis l’impegno a riasfaltare una porzione di strade provinciali particolarmente dissestate che comprendono via Circonvallazione, un pezzo di via Savigliano, il rettifilo fino alla rotonda di via Villafalletto e il collegamento con via Busca, a lato della casa di riposo. La Provincia provvederà sia alla bitumatura sia alla manutenzione delle piccole rotonde che insistono lungo questo tratto.

LA STRADA DEL CENTRO PASSA AL COMUNE

Al termine del programma di asfalti, Costigliole acquisirà come comunale la parte di centro cittadino, con fondo in sanpietrini, finora sotto la giurisdizione della Provincia: d’ora in avanti, quindi, sarà il Comune a farsi carico della manutenzione del centro storico. Questo permetterà anche procedure più snelle in caso di chiusura strade o modifiche alla circolazione in presenza di eventi e manifestazioni.

IL NODO VIA SAVIGLIANO

Alle numerose sollecitazioni da parte dell’Amministrazione comunale sui temi della viabilità, si è aggiunta in questi anni anche un’iniziativa popolare, con raccolta di oltre 640 firme tra i cittadini del paese e diverse aziende, tra cui importanti attività produttive della zona. Da qui anche il terzo progetto che, in un rapporto di collaborazione tra Comune e Provincia, viene messo in cantiere per i prossimi mesi. Apprezzando il corale impegno di Comune e residenti per una sacrosanta battaglia di sicurezza, la Provincia ha voluto garantire anche a copertura economica per un nuovo strato di bitumatura lungo circa due terzi di via Savigliano, la più dissestata (e frequentata) delle arterie della zona, da realizzarsi nelle stesse settimane del cantiere che riguarda tutte le rotte di pianura del paese.

A seguire l’operazione il consigliere provinciale Silvano Dovetta, attivatosi con Robaldo anche per sostenere in Regione il maxi-progetto della circonvallazione di Costigliole, considerata un’opera viaria di fondamentale importanza.

Il sindaco Fabrizio Nasi commenta: «Con questo accordo risolviamo due annose problematiche che riguardano il nostro Comune. Anzitutto la Provincia mette mano ad alcuni tratti davvero pericolosi di accesso al nostro concentrico, su cui da tempo si era sollevato il giusto allarme. Ma, non meno importante, ora il Comune potrà gestire in modo diretto alcune centrali porzioni di paese su cui non aveva prima avuto possibilità di intervento. L’impegno dei cittadini per la raccolta di firme ha certamente permesso alla Provincia di comprendere in modo più chiaro lo stato dei fatti e l’urgenza dell’intervento. Dobbiamo però constatare altrettanta attenzione, compatibilmente con le risorse a disposizione, da parte dei tecnici e degli amministratori dell’Ente».