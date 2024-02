Volley femminile: il punto sul settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo

Una settimana di alti e bassi per il settore giovanile firmato Lab Travel Honda Cuneo: l’Under 18 affronta una difficile sfida per la classificazione provinciale, l’Under 13 consegna all’ultimo una maratona di 5 set alle avversarie e l’Under 12 si scontra conformazioni solide e di buona tecnica. Nota positiva per l’Under 14 che,inarrestabile, continua la sua scalata ai vertici della classifica anche in questa seconda fase di Campionato.

L’ 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖 ci prova, ma cede contro la fortissima formazione de L’Alba Volley di Coach Biestro, attualmente alla 1° posizione del Girone 1/4 posto, a pari punti con il Libellula Volley. Un match tiratissimo, caratterizzato da continui sorpassi e controsorpassi: per ben due parziali si supera la quota 25 punti, segno della grinta messa in campo da entrambe le formazioni e della voglia di conquistare la vittoria. Sotto di 2-0, le cuneesi di 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢-𝐅𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧 riescono ad accaparrarsi ai vantaggi il 3° set, riaprendo le sorti della partita. Il 4° parziale, vinto dalle avversarie per il rotto della cuffia, ha mostrato la caparbietà di cui sono capaci le nostre giocatrici. Prossimo appuntamento decisivo Martedì 6 febbraio, ore 21:00, contro la formazione del Monvi Lpm Bam, dopo il quale ricominceranno le gare di ritorno, per determinare la classifica ufficiale e le due formazioni che si scontreranno alla finale territoriale.

Lab Travel Honda Cuneo –L’alba Volley 1-3 (24-26 / 21-25 / 27-25 / 23-25)

L’ 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒 non molla e porta a casa una vittoria che vale la 1° posizione in classifica, a pari punti con il Volley Cherasco. Nella partita di Sabato 3 Febbraio, contro la formazione del Club76 Playasti Provinciale, le biancorosse partono distratte, non riuscendo a imporre con continuità il proprio ritmo di gioco. Questo sarà il copione di tutti e 3 i parziali: nonostante un vantaggio iniziale, le giovani di 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨-𝐏𝐞𝐚𝐧𝐨 perdono di lucidità, permettendo alle avversarie di ricucire il gap di punti e, in alcuni casi, di firmare il sorpasso. Lottando con non poche difficoltà, le cuneesi riescono comunque sempre ad appaiare le astigiane di coach Zarantonello e, infine, a conquistare la vittoria; tuttavia, questa partita dovrà servire da esperienza per i match futuri, in cui sarà necessario mettere in campo un buon gioco fin dal primo minuto. Un atteggiamento determinato e concentrato sarà di fondamentale importanza per affrontare al meglio delle capacità la solidissima formazione del Volley Cherasco di Coach Cabutto, nel match che deciderà la capolista di questa seconda fase. L’appuntamento è per Sabato 10 Febbraio, ore 15:30, presso la Palestra Comunale Stefano Pozzo di Cherasco.

Lab Travel Honda Cuneo - Club76 Playasti Provinciale 3-0 (25-13 /25-18 / 25-19)

L’ 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑 sembra avere ormai fatto l’abbonamento alle partite-maratona di 5 set; questa volta,le avversarie del Villanova Volley Bam staccano il biglietto della vittoria finale al tie-break, dopo oltre due ore di gioco. Dopo un primo parziale terminato alla soglia dei 30 punti (che avrebbe preannunciato l’andamento della gara), le piccole dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫 cedono i successivi due set alle villanovesi, senza riuscire a imporre il proprio gioco. Nel 4° parziale, una grande prova di orgoglio permette loro di riaprire le sorti del match e giocarsi il tutto per tutto al tie break. Nel 5° parziale, complice la stanchezza fisica e mentale, le biancorosse non riescono a concretizzare l’aspirazione di vittoria, cedendo la testa della classifica alle avversarie.Le cuneesi concludono così la prima parte di Campionato in 2° posizione, a quota 19 punti; nella seconda fase di gare, si scontreranno con formazioni estremamente valide, tra cui Libellula Volley, Monvi Lpm Bam Blu e Rossa e RsVolley Racconigi. Il primo appuntamento è previsto per Domenica 11 Febbraio,ore 15:30 contro il Libellula Volley.

Villanova Volley Bam - Lab Travel Honda Cuneo 3-2 (27-29 / 25-22 / 25-17 / 16-25 / 15-8)

Le giovanissime dell’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐 proseguono la loro esperienza sui campi,affrontando le formazioni della Vbc Savigliano Bianca e Vbc Savigliano Blu.Nonostante le due sconfitte, le piccole atlete in erba delle 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨-𝐙𝐚𝐜𝐜𝐚𝐫𝐨 hanno potuto scontrarsi contro squadre più formate tecnicamente e caratterialmente, e fare tesoro di quanto osservato in campo. È necessario tornare in palestra per migliorarsi sempre di più, per poter competere al massimo delle proprie potenzialità contro formazioni sempre più forti. Il prossimo appuntamento le vedrà giocare a Dronero Domenica 18 Febbraio, contro il Volley Marene Blu e il Volley Marene Gialla.

Lab Travel Honda Cuneo -Vbc Savigliano Bianca 0-3 (6-15 / 4-15 / 8-15) / Lab Travel Honda Cuneo - Vbc Savigliano Blu 1-2 (5-15 / 9-15 / 15-13)

Di seguito i prossimi appuntamenti:

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟎𝟔/𝟎𝟐 𝐎𝐫𝐞𝟐𝟏:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝟏𝟖: Lab Travel Honda Cuneo - Monvi Lpm Bam

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨𝟏𝟎/𝟎𝟐 𝐎𝐫𝐞𝟏𝟓:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝟏𝟒: Volley Cherasco - Lab Travel Honda Cuneo

Palestra Comunale Stefano Pozzo – Cherasco

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨𝟏𝟎/𝟎𝟐 𝐎𝐫𝐞𝟐𝟏:𝟎𝟎

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐂: Tempocasa Vol-Ley Academy- Lab Travel Honda Cuneo

Palasport Unità D’Italia – Volpiano

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚𝟏𝟏/𝟎𝟐 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟔: LAB TRAVEL HONDA CUNEO REGIONALE – MONVI LPM BAM ROSSA

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚𝟏𝟏/𝟎𝟐 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑: LIBELLUA VOLLEY – LAB TRAVEL HONDA CUNEOPalazzetto Salesiani - Fossano