Caritas Saluzzo cerca volontari dentisti per il proprio ambulatorio

Ambulatorio Caritas Saluzzo in corso Piemonte

"Il mal di denti è un compagno insopportabile, ma se non hai la possibilità di rivolgerti a uno studio privato non puoi liberartene, perché i tempi dell’ambulatorio ospedaliero non sono quelli delle urgenze”.

Per questo la Caritas di Saluzzo ha attivato il suo ambulatorio, la cui attrezzatura completa era stata donata anni fa dal dottor Alessandro Dutto, dopo la pensione. Ambulatorio che non vuole competere con i privati, ma solo dare una risposta all’insopportabilità del dolore acuto di persone che non hanno possibilità.

"Nell’ambulatorio odontoiatrico di corso Piemonte, attualmente alcuni odontoiatri e infermieri ci stanno generosamente offrendo le loro competenze e il loro tempo per far fronte a questa emergenza sanitaria e sociale: se il loro numero aumentasse, il servizio per i beneficiari potrebbe essere esteso e potrebbe ridursi l’impegno dei sanitari"commenta il direttore Caritas Carlo Rubiolo.

Chi volesse offrire lapropria disponibilità, anche minima, può scrivere a caritas@diocesisaluzzo.it o telefonare al 3336504439.