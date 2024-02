Cuneo, presto il focus sul nuovo servizio di raccolta rifiuti targato Gruppo Iren

Manca ormai una settimana all’attesa riunione della V commissione consiliare del Comune di Cuneo in cui il Consorzio Ecologico Cuneese e la società gestrice relazioneranno in merito alle specifiche del nuovo appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e non differenziati.



L’incontro si terrà il 20 febbraio prossimo. L’appalto – per la prima volta nella storia del Consorzio – coinvolge tutti e 54 i Comuni rientranti della giurisdizione, per un bacino complessivo di oltre 163.000 abitanti.

Gestore del servizio la San Germano Spa (Gruppo Iren)

La gara d’appalto è stata pubblicata nel dicembre 2022 con scadenza a marzo 2023; negli ultimi mesi dell’anno scorso si è tenuto il controllo amministrativo, a giugno l’apertura delle buste tecniche e ad agosto quella di quelle economiche.



Destinataria la società del Gruppo Iren San Germano Spa, che ha trionfato su altre quattro ditte partecipanti. Il valore di base dell'appalto per come messo in gara risultava di 106.380.000 euro.

Cosa dovrà fare l’azienda

L’azienda, per i prossimi sette anni, si occuperà quindi del servizio di raccolta porta a porta e stradale, dello spazzamento meccanizzato e manuale e della gestione dei centri di raccolta, con estensione anche del porta a porta ad aree che tutt’ora ne risultano prive (Villar San Costanzo e Borgo San Dalmazzo). Ma non solo: anche dell’incremento della raccolta in quelle zone che necessitano più passaggi e il potenziamento delle ore di apertura dei centri di raccolta. Inoltre, dovrà immediatamente reimpiegare e confermare gli oltre 200 operatori attualmente impegnati.



Infine, si occuperà della rimozione dei contenitori stazionati e interrati, di potenziare il servizio di nettezza urbana manuale, di incrementare nelle ore di attività del numero verde 800654300, e di lanciare un progetto di compensazione del carbonio che si produce con il servizio di raccolta e nettezza urbana.